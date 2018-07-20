Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России. По его словам, окончательного решения еще нет. Он должен выслушать все мнения, но не тех, как он выразился, «кто на этом пиарится». По словам президента, пенсионная реформа – это чувствительный вопрос для большого числа граждан. Президент признался, что лично ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и членам правительства, но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики. При этом Путин признал, что в пенсионном законодательстве можно ничего и не менять лет 10, средств на пенсии хватит, но нужно думать о перспективе.

Позиция Владимира Путина относительно пенсионной реформы была ясна с самого начала, поскольку он был одним из ее инициаторов. Также заранее было спланировано, что президент не будет публично озвучивать свое мнение до тех пор, пока не будет проанализирована реакция населения, чтобы затем иметь возможность смягчить законопроект. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.

«Как я понимаю, график был расписан тогда же, когда идея (о пенсионной реформе – прим. ЭМ) впервые появилась в публичном поле – весной, и в него входило, что президент молчит и сохраняет форму неведения. А потом, в зависимости от отношения, от степени негодования, высказывает свою заключительную ремарку с возможностью все поправить», — сказал он.