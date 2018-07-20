Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России
Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России. По его словам, окончательного решения еще нет. Он должен выслушать все мнения, но не тех, как он выразился, «кто на этом пиарится». По словам президента, пенсионная реформа – это чувствительный вопрос для большого числа граждан. Президент признался, что лично ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и членам правительства, но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики. При этом Путин признал, что в пенсионном законодательстве можно ничего и не менять лет 10, средств на пенсии хватит, но нужно думать о перспективе.
Позиция Владимира Путина относительно пенсионной реформы была ясна с самого начала, поскольку он был одним из ее инициаторов. Также заранее было спланировано, что президент не будет публично озвучивать свое мнение до тех пор, пока не будет проанализирована реакция населения, чтобы затем иметь возможность смягчить законопроект. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.
«Как я понимаю, график был расписан тогда же, когда идея (о пенсионной реформе – прим. ЭМ) впервые появилась в публичном поле – весной, и в него входило, что президент молчит и сохраняет форму неведения. А потом, в зависимости от отношения, от степени негодования, высказывает свою заключительную ремарку с возможностью все поправить», — сказал он.
Комментарии49
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gordy 20 июля 2018 | 22:06
Во всём будет виноват Димон?
danko1 20 июля 2018 | 22:09
gordy: Ну Путин же никогда не ошибается и никогда, по его же словам, не считает себя виноватым ни в чем.
За свою очередную ложь в очередной раз даже не извинился.
И ни капли совести нет, чтобы в отставку уйти.
Как нет и офицерской чести, чтобы поступить как офицеру полагается.
danko_viola 20 июля 2018 | 22:12
danko1: ну. лживая маразматичка. Ты хоть раз извинялась? Ты достигла уже пенсионного возраста? В маями? Даже. У тебя честь есть? Старой мрзчки? Полагается. Не превращай сайт в помойку.
patrikk_1 20 июля 2018 | 22:22
Президент признался, что лично ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и членам правительства, но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики...
Теперь, если В.Путин отступит и откажется от пенсионной реформы, либеральное отребье будут его из-за этого критиковать, предсказывая крах пенсионной системы.
pusin_patriot 20 июля 2018 | 22:27
patrikk_1: Ты бы определился в критерии "либеральное отребье"?
Вероятно это Кудрин?
freedom55 20 июля 2018 | 22:44
pusin_patriot: Нет это ПАТРИК.
tanyaya 20 июля 2018 | 22:48
patrikk_1: Патрисия, нимфа, надеешься, что тебе, беззубой чувырле - ветеранше сексуальных услуг СССР, с этого закона перепадёт 1000 рублей?
Надейся, старая шлюха.
Надежда - это всё, что у тебя осталось.
Ну и бутылочка пальмового технического маслеца под протухшей подушечкой.
grigol331 20 июля 2018 | 22:56
patrikk_1: необходимо основываться на реальных оценках российской экономики
_____
А что с российской экономикой? Она, часом, не утонула?
Вроде и санкции ему в помощь регулярно высылают, а оно ни тпру ни ну, знай себе в войнушку играет. Короче, даже животворящие санкции не в прок.
Понятное дело, впрячься и заняться по-нормальному страной, а не вписыванием себя любимого в историю, гораздо труднее и физически, и морально, чем грабить стариков.
serge_moro 20 июля 2018 | 22:13
danko1: Россияне действительно превратились в самое настоящее быдло при Путине. Нет ни самоуважения , ни чувства быть свободным человеком , ничего хорошего нет. Одно стадное послушание и выбор только того кто их будет держать в вечном страхе и делать с ними абсолютно все. Для россиян дейстывительно нет альтернативы Путину . Пусть и живут с ним горько, мучительно и с огромным счастьем ,что он есть у них
danko_viola 20 июля 2018 | 22:14
serge_moro: сдохла данко мать твоя. Иди ей цветы принеси.
fig__vvam__ 20 июля 2018 | 22:17
serge_moro: виджимо негодование очень большое ежели САМ царь-батюшка вынужден что-то сказать.
разболтался народишко, не понимаент государственных интересов кооператива "Озеро".
Все себе хочет кусочек урвать, кушать привык народишко. Отучат.
danko1 20 июля 2018 | 22:19
serge_moro: Что-то среди моих многочисленных друзей и знакомых, даже далеких от политики, нет ни одного, кто бы не презирал Путина.
Но понимаю, что у многих вместо головы зомбоящик.
danko_viola 20 июля 2018 | 22:24
danko1: многочисленных. Опять врешь старая воровка. Какие у тебя друзья? Дружить со старой склочнецой трущейся сутками на сайте? Кому ты нужна кроме врача психиатора?
pusin_patriot 20 июля 2018 | 22:22
serge_moro: Та не, россияне тихо смываются как тот стадион. Кто за границу на ПМЖ, кого там не особо - в серый рынок. Причем это осознанно и планируемо.
Зачем платить пенсионке с такой вероятностью дожития? В свалках, сероводороде, жрущих техническую пальму, антибиотики килограммами в год через молочку и курятину.
Кстати, один патологоанатом как-то ометил, что легкие деревенского курильщика чище легких городского спортсмена - тем кто думает что убегает от предела в 65 на утренней пробежке.
danko1 20 июля 2018 | 22:31
pusin_patriot: У меня тетя,онколог-легочник говорила, что легкие курящих и некурящих городских жителей практически не отличаются.
И даже дети болеют раком легких.
grigol331 20 июля 2018 | 23:04
pusin_patriot: легкие деревенского курильщика чище легких городского спортсмена
______
Спортсмены фильтруют (очищают) городской воздух для тех, кто курит и пьёт и ниразу не бегает.
Да здравствует спорт большой и не очень!
ly4_sveta 20 июля 2018 | 23:35
serge_moro: Путин разлагает несчастную страну, сделав ее убогой, народ невежественным, и именно такой народ позволяет новоявленному вождю, со всеми
его мерзавцами-холуями, сделать страну отвратительной всему миру.
sandr 20 июля 2018 | 22:34
danko1: Во-первых, отсутствие совести у него с детства. Во-вторых, о чести у него чисто конкретные корпоративные понятия - чтобы не подвести своих "братанов"-силовиков. В-третьих, офицерами в царской России жандармов никогда не называли и офицеры руки жандармам не подавали. Тогда (!) было понятие об офицерской чести.
ly4_sveta 20 июля 2018 | 23:25
danko1: Он трус. А трусы не стреляются. И какой он
офицер? Клоп в кремлевских стенах или моль. Пока
не нажрется и не напьется - не отпадёт.
akademik_ugarov_56 20 июля 2018 | 22:17
Владимир Путин не имеет ни малейшего отношения к этому закону. Это надо четко понимать.
Не исключаю, что ему подсунут его на подпись под шумок.
uhovostro 20 июля 2018 | 22:22
akademik_ugarov_56: По такой жаре очень вредно пить не закусывая - может кондрашка хватить...
tanyaya 20 июля 2018 | 22:38
akademik_ugarov_56: Под какой шумок ему подсунут подпись под эти законом? Под тот, когда он будет снова лежать под наркозом при очередной подтяжке с жопы на харю, а хирурги в этот момент шумно будут над ним скрабезничать? Вот тут он и подпишет! Все сто пятьдесят законов. Как и раньше подписывал все остальные - в бессознательном состоянии. И под шумок скальпелей.
sandr 20 июля 2018 | 22:39
akademik_ugarov_56: "Путин не имеет ни малейшего отношения к этому закону"
Это если себя считать академиком, а всех окружающих тупицами. Мания величия, что-ль?
muscled 20 июля 2018 | 22:42
akademik_ugarov_56: Ты дурак?
tanyaya 20 июля 2018 | 22:44
muscled: Он так стебётся уже много лет. Виртуозно, можно сказать.
pusin_patriot 20 июля 2018 | 22:47
akademik_ugarov_56: "Владимир Путин не имеет ни малейшего отношения к этому закону"
Т.е. он невменяемый и Немцов был прав?
freedom55 20 июля 2018 | 22:48
akademik_ugarov_56: Академик портяночных наук.
alger 20 июля 2018 | 22:51
akademik_ugarov_56: как впрочем и ко всему другому , что происходит в стране.
он и о мундиале узнал только к финалу, а на отрытие пришел с саудитом цены перетереть
morganafata 20 июля 2018 | 22:08
Ну если повысят возраст ему либо как честному человеку в отставку, либо как офицеру.
uhovostro 20 июля 2018 | 22:16
morganafata: /либо как офицеру./
Из него офицер, как из козла пономарь...
morganafata 20 июля 2018 | 22:21
uhovostro: Не надо ровнять офицеров с пономарями, у офицеров табельное есть. А пономарю вешаться пришлось бы.
sandr 20 июля 2018 | 22:45
morganafata: Не надо равнять жандармов с офицерами. У жандармов тоже табельное есть. Но если офицер, имея честь, может застрелиться, то жандармы стреляют только других. В советское время привычным стало - в затылок.
pusin_patriot 20 июля 2018 | 22:10
"Президент признал, что вопрос повышения пенсионного возраста является чувствительным для большинства россиян"
Товарищ пересидидент, расставляйте акценты правильно.
"вопрос повышения пенсионного возраста является ЧУДОВИЩНЫМ для подавляющего большинства россиян"
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 20 июля 2018 | 22:10
Чего тут смешного . Просто он сегодня про это узнал .
odobryam_s 20 июля 2018 | 22:14
russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
"Правительство на другой планете живет, родной"....
"Кин-Дза-Дза". Фильм-пророчество.
sandr 20 июля 2018 | 22:48
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: "Просто он сегодня про это узнал"
Просто он сделал вид, что сегодня об этом узнал. Лицемерие у него в крови.
kp6ic 20 июля 2018 | 22:13
охранку и военщину свою не трогает. знает, кого можно, а кого нельзя.
ну что поделать, большинство с криками "мне 65 - я ягодка опять" за все это голосует лет 20 уже. ничего не поделаешь.
pusin_patriot 20 июля 2018 | 22:17
kp6ic: Вообще-то он для этой части "электората" всегда позиционировался как гарант "стабильности", в частности высказывающийся по этой "реформе" всегда резко отрицательно, гарантируя что повышения пенсионного возраста не будет.
А тут вдруг первыми шагами сразу нарушение их общественного договора, мол он их не трогает и если не, ну тогда вероятность что они будут трогать его много возрастает.
buva53 20 июля 2018 | 22:22
Этот чекист заботится только об одном - как бы половчее нае..ть простой народ, чтобы подумали на кого угодно, только не на него.
gencek 20 июля 2018 | 22:24
Все дебилы, один Путин весь в белом, о народе заботится, не то что этот полудурок Димон.
sandr 20 июля 2018 | 22:50
gencek: "Все дебилы, один Путин весь в белом, о народе заботится, не то что этот полудурок Димон"
Озвучиваете тезис №1 пропагандиста путинского режима?
us101 20 июля 2018 | 22:25
Не, провальным реформу можно залохотронить и в следующем году, а пока можно выкрутится и стать святым для "народа", простым отказом.
koshkairina 20 июля 2018 | 22:29
Ну надо же - 90% населения пиарится((( Весь полк шагает не в ногу, один Путин в ногу шагает...
gregor 20 июля 2018 | 22:29
Тише .......... царь думать будет .
sandr 20 июля 2018 | 22:31
путинские мысли: Мне так не хочется вас пытать, но я должен закручивать и закручивать этот "испанский сапог"
podwodnik 20 июля 2018 | 22:32
"... в зависимости от отношения, от степени негодования ...".
У терпил чайники на кухнях кипят, но только и всего. Думали что нужно будет отступить. А теперь может прибавить или не растягивать переход?
prostovanya 20 июля 2018 | 22:36
Хитрожопость нашего государя уже притча во языцех...
sprav77 20 июля 2018 | 23:04
Таким людям трудно поверить.
ly4_sveta 20 июля 2018 | 23:12
Оказывается на этом кто-то пиарится? Ну, это его
любимый конёк - кругом враги, предатели и прочие
злопыхатели. А пиарится можно только ему, причём с
утра до ночи и с ночи до утра, не вылезая из TV-ящика
и прочих СМИ.
И никто и не сомневается, что все это было расписано и
расписано им, а Медведев, как всегда, во всем спорном и
неприемлемом бросается Путиным на амбразуру. А дальше
«будем посмотреть» и как пойдёт? И вот выходит Путин весь
в белом, посреди заляпанных министров, депутатов и прочих
чиновников, и вносит «ремарку» - давайте женщинам сделаем
не 8 лет, а тоже 5 лет. Ведь вся эта игра в 5 и, почему-то 8 (?),
заранее была придумана. И все сразу довольны, восхваляют
«гения» Путина с его «талантами».