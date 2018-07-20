...Белый дом не поддержит референдум в Донбассе...

С предложением о его проведении к Дональду Трампу обратился Владимир Путин во время встречи в Хельсинки.

В Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что Минские соглашения не предусматривают возможность референдума. Более того, подчеркнули, что организация подобного голосования была бы нелегитимной, поскольку Донбасс не подконтролен украинским властям. На Украине нет закона, который регулирует проведение референдумов, без него невозможно говорить о такой перспективе, сообщили «Русской службе Би-би-си» в украинском Центризбиркоме. Отреагировали на предложение и в МИДе страны, назвав идею абсолютно неприемлемой для Киева и его партнеров. Украинские власти запросили разъяснение у Вашингтона относительно обсуждения новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах, отметил в интервью агентству «Интерфакс»-Украина неназванный источник в дипломатических кругах. По его данным, Киев настаивает на опровержении в случае, если информация не подтвердится.

Президент Дональд Трамп пока хранит молчание и не обозначил свою позицию относительно референдума в Донбассе.