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22:00, 20 июля 2018

Белый дом не поддержит референдум в Донбассе

С предложением о его проведении к Дональду Трампу обратился Владимир Путин во время встречи в Хельсинки.

В Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что Минские соглашения не предусматривают возможность референдума. Более того, подчеркнули, что организация подобного голосования была бы нелегитимной, поскольку Донбасс не подконтролен украинским властям. На Украине нет закона, который регулирует проведение референдумов, без него невозможно говорить о такой перспективе, сообщили «Русской службе Би-би-си» в украинском Центризбиркоме. Отреагировали на предложение и в МИДе страны, назвав идею абсолютно неприемлемой для Киева и его партнеров. Украинские власти запросили разъяснение у Вашингтона относительно обсуждения новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах, отметил в интервью агентству «Интерфакс»-Украина неназванный источник в дипломатических кругах. По его данным, Киев настаивает на опровержении в случае, если информация не подтвердится.

Президент Дональд Трамп пока хранит молчание и не обозначил свою позицию относительно референдума в Донбассе.

Комментарии

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danko_viola 20 июля 2018 | 22:05

а поддерживает ли старая дыбилка данко1?

antimalin 20 июля 2018 | 22:08

В Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что Минские соглашения не предусматривают возможность референдума.
///

Ну дык Минские соглашения точно также не предусматривают никакик миротворческих миссий ООН в Донбассе, на которых Киев и отдельные страны Запада настаивают.

patrikk_1 20 июля 2018 | 22:19

Белый дом не поддержит референдум в Донбассе...

Ну и зря. Выход Луганской и Донецкой областей из состава Украины, был бы наилучшим выходом из сложившейся ситуации.

danko_viola 20 июля 2018 | 22:21

antimalin: Меркель на мыло!

vlad5522 20 июля 2018 | 22:30

patrikk_1: Всё не мог понять, с кем же вы так схожи, не внешне конечно))) Понял. С Марковым. Не понятный директор, не понятного института, не понятной политики, но при этом каждый день в ток-шоу и других местах, бред несёт. Точно как вы...))))

testmeter 20 июля 2018 | 22:19

antimalin:
Миротворческая миссия ООН на Донбассе призвана обеспечить выполнение первого и главного условия Минских договоренностей - остановки вооруженного противостояния, обеспечив таким образом выполнение всех последующих пунктов. Без этого никаких выборов проводить невозможно. Это понятно всем - и Путину и его портянкам, но они все еще пытаются брать всех на понт своими уловками питерской подворотни. Дураков нет-с

nikmart001 20 июля 2018 | 22:56

testmeter: Наверное именно поэтому Киев так не хочет ввода миротворческих войск в зону разграничения, ведь тогда придется прекратить войну. Я с вами согласен, нельзя проводить референдум под дулами автоматов.

testmeter 20 июля 2018 | 23:24

nikmart001: "Киев так не хочет ввода миротворческих войск в зону разграничения" /// Киев хочет ввода миротворцев на всю территорию ВКЛЮЧАЯ зону разграничения. А вот Россия беспокоится по поводу своих возможностей и дальше ввозить "гумконвоями" ихтамнетов и вооружение, а вывозить оборудование, материалы и прочее имущество Украины со временно оккупированной территории.

mr_samgin 20 июля 2018 | 22:57

testmeter: отвод украинской армии вполне обеспечит остановку вооружённого противостояния. Как в Крыму.

testmeter 20 июля 2018 | 23:20

mr_samgin: "отвод украинской армии вполне обеспечит остановку вооружённого противостояния. Как в Крыму" /// Точно так же отвод российских войск с Курильских островов, Татарстана, Чечни, Карелии, Сахалина, Юго-Восточной Сибири или Кёнигсберской области обеспечил бы там успех проведения референдума. Точно как в Крыму

olegleon 20 июля 2018 | 22:23

antimalin: поэтому этой миссии и нет там

idshoohov 20 июля 2018 | 23:03

antimalin:
А я вообще не понимаю, как можно обсуждать вопросы Украины без Украины

antimalin 20 июля 2018 | 23:15

idshoohov: А я вообще не понимаю, как можно обсуждать вопросы Украины без Украины
/////////

Так сложилось.
Если сама Украина не может никак решить свои внутренние проблемы и конфликты, то подключаются внешние геополитические игроки.
Ничего особенного в этом нет.

mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 22:34

danko_viola: а Бутина поддержит??))

sempai 20 июля 2018 | 22:08

Господин Путин хотел на дурачка проскочить...( и это в прямом смысле этого слова )...

ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 22:13

sempai: Путин просто поставил пиндосов перед фактом ,а поддержат они или не поддержат России до фонаря ! Крым вот тоже ни кто не поддержал ,но он Российский ! И поверь ,никто даже не дернется когда Донбасс будет Российским !)))

nestor199 20 июля 2018 | 22:31

ukraina_biomusor: Чуть не так, если ВСУ дернутся, то Донбасс станет российским. Об этом сказал Путин.

mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 22:36

nestor199: да ты чо)) так ты толмач??))с путинско-зырянского на человеческий??

ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 22:39

mordvinyka_zabiyka: А ты че псина не на собачьей мове размовляешь , запутинец ?

mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 22:46

ukraina_biomusor: а ты чо псина зырянская вопросы задаёшь?? старшОй разрешил??

nestor199 20 июля 2018 | 22:41

mordvinyka_zabiyka: А что? Зыряне не люди?

mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 22:44

nestor199: не хомо сапиенс, а хомо колорадус))

testmeter 20 июля 2018 | 22:14

sempai: Просто хотел показать себя "миротворцем" и поторговаться, замылив таким образом вопрос о зелёночеловечном "референдуме" в Крыму, который "провели МЫ, но как-бы и не МЫ"

stas12006 20 июля 2018 | 22:16

Можно провести референдум в донбассе.
Но вначале тогда уж давайте пусть американцы проведут референдум в татарстане , чечне, карелии, мордовии, якутии, во всех остальных республиках и калининградской области.
Так будет справедливо. Все нормальные народы захотят выйти из россии.
Почему урусне можно отделяться от украины , а нормальным людям от урусни отделяться нельзя?

ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 22:20

stas12006: Потому что Россия может поставить раком все эти народы а они ее нет ! Закон природы - сильнейший прав !

vedma2017 20 июля 2018 | 22:28

ukraina_biomusor:
Неадекватный не может быть сильнейшим.

prostovanya 20 июля 2018 | 22:29

ukraina_biomusor: Ну, пока-то Россия с колен встала на карачки, да так раком и стоит...

nestor199 20 июля 2018 | 22:36

ukraina_biomusor: Просто все эти народы вместе с Россией Европу не один раз раком ставили. Они прекрасно понимают, что вместе с Россией они сила.

mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 22:50

nestor199: и где ты в ашке гавняшке росси нашёл??ты ж наследник цареубийц а не Династии, морда твоя зырянская

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 20 июля 2018 | 22:51

nestor199: Но сегодня путин все эти народы пенсионной реформой поставил раком - да?

nestor199 20 июля 2018 | 23:05

russkiy_ukrainezh_v_krbimu: В силу своего возраста знаком со многими пенсионерами - все они работают, большинство из из-за маленькой пенсии, но никто дома не сидит.

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 20 июля 2018 | 23:23

кто то написал--- все они работают, большинство из из-за маленькой пенсии, но никто дома не сидит.--- Видетели вы они получают пенсию , еще работают и еще я 10 лет им должен бонусы отправлять чтоб сам не дожил до пенсиии---No bad !

nestor199 20 июля 2018 | 23:32

russkiy_ukrainezh_v_krbimu: А такая в РФ пенсионная система - пенсионный фонд формируют не пенсионеры, которые работали вчера, а те, которые станут пенсионерами завтра.

olegleon 20 июля 2018 | 22:26

stas12006: ну не тебе же это решать! президент России предложил. президент США отказался. они и решают проводить или нет референдум

alaniron 20 июля 2018 | 22:28

stas12006: stas12006: Пусть пиндосы приходят на Кавказ. Заждались мы их здесь уже :)))

nestor199 20 июля 2018 | 22:34

stas12006: Так пусть все нормальные народы выходят. Кто против? Пусть США там референдумы проводят. Вы будете возражать? Я не буду.

glotov 20 июля 2018 | 22:21

...Белый дом не поддержит референдум в Донбассе...

- Я знал, что Ты так скажешь, мой серебряный мальчик! (с)

alaniron 20 июля 2018 | 22:25

Ёще бы, вся Украина сейчас разбежаться собралась. У пана атамана золотого запаса нэма.

mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 22:55

alaniron: а зыряны в 1917 году разбежались потом в 1991-м, а теперь когда??))

testmeter 20 июля 2018 | 22:27

Путинская заваруха на Донбассе идет уже четыре года. Почему Вяликая Россия не хочет наконец присоединить к себе не менее Вяликую Новороссию (ой, простите ОРДЛО или как там ее ещё ДНР/ЛНР)? Для этого не нужно никаких "референдумов". Жители Донбасса вы разве не видите, что Вяликая Россия просто использует вас как гнойник на теле Украины. Точно так же, как и Приднестровье в Молдове, Абхазию и Южную Осетию в Грузии. Вы им на хрен не нужны. Все разговоры про "защиту русских" - элементарное замыливание глаз для дебильных портянок!

glotov 20 июля 2018 | 22:34

testmeter: – Вот с таким врагом приятно иметь дело-храбрый, ловкий ….и глупый. (с)

testmeter 20 июля 2018 | 22:37

glotov: "храбрый, ловкий ….и глупый" ///
Еще маленький и лысоватый

putin_itogy 20 июля 2018 | 22:29

Сепаратистам только один "референдум" - гильотина на площади.

ilyache 20 июля 2018 | 22:41

Что-то мне подсказывает, что весь этот слив про референдум - это заранее продумано для отвода глаз прессы, Украины и прочих.
Типа: что обсуждади? Вот, видите - референдум! И не согласились!!

А видимо о многом согласились.
Думаю о некоем плане, и о том, что его примет Тимошенко и выдаст за свой, и ее кандидатуру согласовали.

mr_samgin 20 июля 2018 | 22:55

Почему? Весь народ Донбасса за Украину же.

ly4_sveta 20 июля 2018 | 22:55

Российский вождь с дуба рухнул. В своей стране
запрещает все референдумы, не даёт высказываться
обществу ни по одной насущной проблеме, затыкает
всех оппонентов, не принимает иначе мыслящих, а в
чужую страну суётся со своими идиотскими предложениями,
которые читаются, как прикол, язвительность, усмешка.
Пусть проводит референдумы на своей территории. Здесь
желающих много, начиная с Татарстана.

bandera 20 июля 2018 | 23:01

Кому интересен белый шум.Белые Американцы и Белые Угро-фины и славяне будут погибать защищая Израиль.А тем временем Израиль будет заселять их страны арабами и неграми.А И да и дальше натравливать фонов на славян.

koshkaedu 20 июля 2018 | 23:03

Ну, если с зелёными человечками, тогда можно обсуждать.

Ориентир: ДОНБАССКРЫШ!.

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