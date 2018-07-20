Во время матчей Чемпионата мира по футболу в Казани было продано пива почти на 90 миллионов рублей

Об этом на наблюдательном совете оргкомитета «Россия-2018» сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. В этой связи он попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах во время Чемпионата России по футболу. Путин обещал подумать и не исключил, что на матчах российской премьер-лиги пиво разрешат продавать. «Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», — сказал президент.

В России пиво на стадионах запрещено продавать с 2005-го года.