Во время матчей Чемпионата мира по футболу в Казани было продано пива почти на 90 миллионов рублей
Об этом на наблюдательном совете оргкомитета «Россия-2018» сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. В этой связи он попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах во время Чемпионата России по футболу. Путин обещал подумать и не исключил, что на матчах российской премьер-лиги пиво разрешат продавать. «Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», — сказал президент.
В России пиво на стадионах запрещено продавать с 2005-го года.
Комментарии4
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kir_pich_101 20 июля 2018 | 21:42
И гордиться Расеи боле нечем...
kunst54 20 июля 2018 | 21:43
Даже о торговле пивом думает президент. Какой матерый человечище!
valia47 20 июля 2018 | 21:50
Пиво самый опасный алкогольный продукт. Опасней водки. Такие выводы следуют из собриологии- науке о трезвости.
polikarpich 20 июля 2018 | 22:03
Ясно? Если б мусульмане не попросили, то не видать вам пыва на стадионе, товарищи православные.