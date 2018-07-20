Погранпункт «Лотта» на российско-финской границе закрыт из-за крупного лесного пожара
Погранпункт «Лотта» на российско-финской границе закрыт из-за крупного лесного пожара. Он со вторника бушует в участковом лесничестве Кольского района Мурманской области. В свою очередь в региональном управлении МинЧС сообщили, что закрыт проезд по дороге Кола-Лотта.
Из-за аномально жаркой погоды в Мурманской области число и площадь лесных пожаров выросли в несколько раз.
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