Погранпункт «Лотта» на российско-финской границе закрыт из-за крупного лесного пожара. Он со вторника бушует в участковом лесничестве Кольского района Мурманской области. В свою очередь в региональном управлении МинЧС сообщили, что закрыт проезд по дороге Кола-Лотта.

Из-за аномально жаркой погоды в Мурманской области число и площадь лесных пожаров выросли в несколько раз.