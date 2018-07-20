Правительство России продлило до конца 19-го года запрет на ввоз сельхозпродукции из ряда стран
Правительство России продлило до конца 19-го года запрет на ввоз сельхозпродукции из ряда стран. Речь идет о США, странах ЕС и других государствах, поддержавших антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Комментарии17
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pmasel 20 июля 2018 | 21:37
Лучше бы запретили ввоз пальмового масла, скоро у многих россиян заворот кишок от него будет.
ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 21:39
pmasel: Скоро ....мыздесьвласть.....путинпрекрати ...
Трольчатина платная ,смени методичку и беги в кассу ,11.80 заработал !
shlevet 20 июля 2018 | 21:48
pmasel: //Лучше бы запретили ввоз пальмового масла, скоро у многих россиян заворот кишок от него будет.//
Само по себе пальмое масло не вредно если его не потреблять постоянно, ну это как любая передозировка, будь то соль или сахар.
Но если вы Только его употребляете, то как говорится: "кто на что учился"
pusin_patriot 20 июля 2018 | 22:05
shlevet: Твой любимое медвепутинское даже не обязало маркировать в обязательном порядке продукты содержащие подобную ТЕХНИЧЕСКУЮ составляющую. Там речь не идёт даже о пищевом сырье, речь идёт о техническом пальмовом, перевозимом в цистернах после нефти и в перемешку с остатками кстати от нефтехима.
В лучшем случае у тебя на "сыре", "майонезе" по 50 рублей в магазине, "твороге" по 110-145 руб, кондитерке, "молочке" будет написано "содержит растительные жиры" - всё.
А то что все, кто покупают это, жрут техническую "пальму" - нашему любимому порвительству, которое якобы всегда на страже и защите здоровья - вообще по барабану.
Так что все их прочие потуги, например в акцизах на табак - это просто выжимание денег из карманов, ни о каких защитах здоровья народа речи у них не идёт.
Что неимоверно глупо, ибо на следующем этапе они все пациенты к 50 годам с набором хроники и потребители медицинки по полной программе.
djuga 20 июля 2018 | 21:58
pmasel: Лучше бы запретили ввоз пальмового масла
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Очередная бомбежка Воронежа. Запад ввел санкции против считанных лиц из России, а ВВП (который как бы и есть Россия) мочит своих же, причем всю страну. Интересно, сколько это будет доходить до его электората?
estamp 20 июля 2018 | 22:03
djuga: Очередная бомбежка Воронежа.
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Браво! Новость сама по себе не интересная и заезженная. Я зашел посмотреть, найдется ли дебил, который напишет про Воронеж. Ты не подвел.
shlevet 20 июля 2018 | 21:38
ЭМ не хочет нам сказать о какой именно сельхозпродукции идет речь?
drgonish 20 июля 2018 | 21:41
shlevet:
Яблоки? !!!
ostapbey 20 июля 2018 | 21:47
shlevet: к мелу будут подмешивать цемент.
Чтоб молоко приближалось по качеству к сливкам.
Даже..
shlevet 20 июля 2018 | 21:53
ostapbey: //...будут...//
Я заметил и тебя одну тенденцию.
Ты вангуешь на будущее.
Даже.. =)):-)
sokal123 20 июля 2018 | 21:40
А сам то хамон и жрать с девочками будет и похваливать покорный народец.
shlevet 20 июля 2018 | 21:51
sokal123: //А сам то хамон и жрать с девочками будет...//
Тебе что мешает его жрать, силос в голове?
ihor_syvoryj 20 июля 2018 | 21:40
Кто не застал это счастливое время - консервированные огурцы в 3-х литровых банках и масло по карточкам, скоро наверстает упущенное!
polikarpich 20 июля 2018 | 22:00
ihor_syvoryj: Ну так! Некоторым очень хотелось бы в советское время. Во времена "дорогого Леонида Ильича". Туда, где в "Гастрономе" засохшие карамельки и банки с томатом.
Вот вам Леонид Ильич 2.0.
sbk 20 июля 2018 | 21:41
Еще год дерьмом питаться с пальмовым маслом за 2-3 цены...
drgonish 20 июля 2018 | 22:02
sbk:
Дык зачем дерьмом питаться? Купи сметанки с лучком и укропчиком у бабушки из деревни, и помидорку у чеченца. Отличный салатик.
Нет, тупорылые идиоты жрут овощи и фрукты из Турции, мясо из Аргнтины. А потом визжат, что Путин экономику до стагнации довел и налоги поднял.. Это вы, интеллектуала, ее до этого довели вкладывая в экономику третьих стран.
Вы, словно индейцы меняете черную нефть на бусы, а потом возмущаетесь своим нелегким положением. Назвать бы вас буратинами. Но, Буратино-то учился на своих ошибках. А вы не учитесь и не лечитесь.
polikarpich 20 июля 2018 | 22:05
drgonish: Это где "чеченцы" торгуют помидорками, извиняюсь? Вот интересно бы посмотреть!