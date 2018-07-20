Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю. Две из них перехвачены. Об этом сообщает армия Израиля. О возможных жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ракетный обстрел приграничных районов израильского юга произошел после массированных авиаударов по объектам палестинских боевиков.