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21:31, 20 июля 2018

Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю. Две из них перехвачены. Об этом сообщает армия Израиля. О возможных жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Ракетный обстрел приграничных районов израильского юга произошел после массированных авиаударов по объектам палестинских боевиков.

Комментарии

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alefi 20 июля 2018 | 21:40

ОБНАГЛЕЛИ арабесы!

dmitry35 20 июля 2018 | 21:49

Нормальная история: евреи наносят массированный удар высокоточным оружием, арабы из своих самоваров запускают три ракеты. Израиль две перехватывает. После этого слёзы, и стенания. Умение строить из себя жертву - в это евреев никто не превзойдёт.

palmcoast___ 20 июля 2018 | 21:55

dmitry35:

А вы не восхваляйте евреев., лучше жертвы чем палестинец в мире ни сыскать., иначе бы Палестина не смогла усидеть столько десятилетий на шее других государств.

y20160414 20 июля 2018 | 21:56

dmitry35:
        Действительно, глупо тратиться на высокоточное оружие.   Разумнее было бы выпросить у англичан остатки «Новичка» и вылить их на муслимских свиней.

nestor199 20 июля 2018 | 22:01

y20160414: В России около двадцати миллионов коренных жителей исповедуют ислам - они наши братья. Так что, еврейская свинья - упейся ядом.

fig__vvam__ 20 июля 2018 | 22:04

dmitry35: Идиот, слезы и стенпния идут от арабов.
Евреи просто лупят высокоточным оружием именно тех кого положено.

Участники беспорядков обстреляли военнослужащих ЦАХАЛа на южном участке границы сектора Газы и швырнули несколько взрывных устройств в сторону израильских солдат.

В ответ танки и военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по позициям ХАМАСа на приграничной территории сектора. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, были атакованы восемь объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа. Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военных убиты трое палестинцев.

Представители боевого крыла ХАМАСа, "Бригад Изаддина аль-Касама", заявили, что все трое являлись боевиками этой организации.

"Палестинский информационный центр" сообщил имена убитых боевиков: Шабан Абу Хатер, Мохаммад Абу Фарахан и Махмуд Кешта.

stefford 20 июля 2018 | 22:07

История ещё нормальнее чем вы себе представляете: арабесы долго и упорно провоцируют, а когда Израиль отвечает, начинают на весь мир стонать, что их притесняют

len56 20 июля 2018 | 22:03

Израиль скоро найдёт решение проблемы...

А те,кто поддерживает арабскую нечисть,сами скоро почувствуют порадуются от таких соседей.Мир тесен. Все мы ездим в автобусах,метро,ходим в суперы...

Я представляю,как обидно,когда всю жизнь любил арабесов,а один из них воткнёт нож в спину твоему ребёнку или жене...

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