Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что встреча Трампа с Путиным состоится осенью этого года
Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится осенью этого года. По его словам, общение двух президентов отвечает интересам американского народа, поэтому важно, чтобы Путин и Трамп продолжили диалог.
Комментарии4
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banyi3 20 июля 2018 | 21:40
Мнение его , конечно , очень важно, но решать президенты будут, когда где, и сколько раз встречаться) Если в США из конгресса будет против, то там, между прочем - есть народ, который избрал СВОЕГО президента)
danko1 20 июля 2018 | 21:46
А Вашингтон разрешит эскадре во главе с Кузей охранять Путина?
Без военных кораблей наш трус презренный дальние страны не посещает.
Австралия тому доказательство.
sokal123 20 июля 2018 | 21:42
Не думаю ,что агент- орандж захочет еще раз = так только языком трепет.
palmcoast___ 20 июля 2018 | 21:47
Встрече быть. Во имя мира на планете.