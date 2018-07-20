Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что встреча Трампа с Путиным состоится осенью этого года

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится осенью этого года. По его словам, общение двух президентов отвечает интересам американского народа, поэтому важно, чтобы Путин и Трамп продолжили диалог.