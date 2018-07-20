Администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе
Администрация Дональда Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Гаррет Маркес. По словам чиновника, минские соглашения не подразумевают проведения такого голосования.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу обдумать идею проведения референдума о статусе непризнанных республик на востоке Украины.
Комментарии17
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zibex 20 июля 2018 | 21:35
Можно провести всеукраинский референдум - отчего нет?
romashka__ 20 июля 2018 | 21:42
Слава богу! На дурачка рассчитана идея втянуть США в референдум на Донбассе.
Наоборот! Американцы должны помочь Европе оптимизировать минские соглашения. Надо помочь Украине!!!
patrikk_1 20 июля 2018 | 21:44
По словам чиновника, минские соглашения не подразумевают проведения такого голосования...
Ага, значит минские соглашения важнее, чем жизни тысяч уже убитых жителей Донбасса и Бог его знает, сколько их ещё убьют? Проведите референдум и как народ скажет, пусть так и будет. УССР - это не святая корова, которую нельзя резать.
danko1 20 июля 2018 | 21:55
Мало того, что Путин в экономике полный дебил, так и в юридических вопросах болван. Даже диссертации, написанные ДЛЯ него, не читал.
Но как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.
И ему по его же собственному закону о сепаратизме за призывы к референдуму, по которому в России реальные уголовные дела заводят, его самого судить должны.
А тут еще вмешательство в дела другой страны.
danko_viola 20 июля 2018 | 22:03
danko1: старуха не сотрись. Мало того. Же.
minerr 20 июля 2018 | 22:08
danko1: Ну кто бы сомневался, что ты почитательница ИГИЛа будешь за референдум как способ остановить бойну в Донбассе. Эта война неплохо обогатила Парашенку и всю его клику. А тебе она то зачем? Любишь смотреть видео с убитыми солдатами? Не пробовала показаться психиатру?
luger_max_otto 20 июля 2018 | 22:04
Пока там будут вооруженные запутинцы- будут и убийства.
banyi3 20 июля 2018 | 21:43
zibex: Все Чего референдум? ))) Мнение мокриц не интересует )))
shlevet 20 июля 2018 | 21:43
zibex: //Можно провести всеукраинский референдум - отчего нет?//
Можно, но все деньги на это пошли на рабицу от Яценюха для границ, коих только с Россией по словам Петрушки аж 409 тыс км.
А больше Европа этой чудо европейской стране не дает
banyi3 20 июля 2018 | 21:36
А это , в принципе, в смысле согласия, и не требуется) Предупредили и усё , выразили президенту США уважение ))) А остальные - ЛЕСОМ )
sergei_tn 20 июля 2018 | 21:39
Администрация Трампа просто понимает что такое организация референдума на территории другой страны.
Это что-то вроде крымского референдума, который администрация РФ понимает как вполне нормальное событие.
vyk_usguy 20 июля 2018 | 21:39
Ублюдочкам в укровласти такой референдум был бы как смертный приговор.
glotov 20 июля 2018 | 21:40
Это предложение внесено как заранее неприемлемое для Запада. С целью в итоге продавить исполнение минских соглашений Украиной.
vitaminoz 20 июля 2018 | 21:49
Кейс Косово аукается по полной программе.
point3d 20 июля 2018 | 21:49
Донбасс уйдет в любом случае. Не потому, что очень хочет в Россию. А потому что, не захочет славить солдат 3-го рейха и ходить под флагами неонацистов.
xuato 20 июля 2018 | 22:00
Трамп так и сказал , типа, "Я никогда не говорил, что я сказал, и даже если бы я сказал, что я сказал, я не имел в виду это, и даже если бы я имел в виду это, это было неправда, и даже если бы это было так, я был против"
ihor_syvoryj 20 июля 2018 | 22:03
Любители "рехенендумов" в Одессе куда-то пропали.
Уже 4 года как.