Администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе

Администрация Дональда Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Гаррет Маркес. По словам чиновника, минские соглашения не подразумевают проведения такого голосования.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу обдумать идею проведения референдума о статусе непризнанных республик на востоке Украины.