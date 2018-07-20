В ближайшие выходные и до 5 утра понедельника движение по Биржевой площади и на Ильинке будет перекрыто. Как сообщает Центр организации дорожного движения, это связано с подготовкой и проведением «ГУМ-авторалли» с участием ретроавтомобилей 30-70 годов. Задача участников пробега – не нарушая правил дорожного движения, оказаться в нужном месте в нужное время с точностью до секунды.