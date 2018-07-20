Россия могла бы претендовать на летние Олимпийские игры
Россия могла бы претендовать на летние Олимпийские игры. Этого не исключил Владимир Путин на встрече с волонтерами Чемпионата мира по футболу. Впрочем, по его словам, наша страна пока заявку не подавала.
Комментарии29
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andreykochnev 20 июля 2018 | 21:08
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
danko1 20 июля 2018 | 21:10
andreykochnev: И этот идиот, который на свои амбиции вкидывает миллиарды, имеет наглость заявлять, что в России, которую он и так грабит со своей бандой на триллионы, нет денег, из-за чего надо срочно реформу проводить.
nampuom_nugopaxu 20 июля 2018 | 21:11
danko1:
Россия могла бы претендовать...
если нефть не подешевеет.
gordy 20 июля 2018 | 21:20
"Россия могла бы претендовать на летние Олимпийские игры"
В Петропавловск-Камчатском?
tvitov66 20 июля 2018 | 21:26
И не только на летние Олимпийские игры, но и на осенние Олимпийские игры и весенние Олимпийские игры
danko1 20 июля 2018 | 21:21
nampuom_nugopaxu: Еще за сочинскую олимпиаду не расплатились, кредиты за которую, сняв пенки, переложили на бюджет, оставив в залог олимпийские объекты.
Когда в стране денег нет, то проводить такие дорогостоящие мероприятия - преступление, как и прочие многомиллиардные личные расходы на Путина.
Настоящий хозяин так не поступает, а только конченный преступник, мразь, озабоченная собственным благополучием и наживой для своей банды.
shlevet 20 июля 2018 | 21:27
danko1: //...такие дорогостоящие мероприятия - преступление,...преступник,...//
Гаага не читает этот форум
tanyaya 20 июля 2018 | 21:42
Только мне одной показалось, что наш глубокоуважаемый лидер нации нынче находится в деменции самой тяжёлой стадии?
tanyaya 20 июля 2018 | 21:45
Я конечно понимаю, что ширина и гладкость его морды лица - это наиважнейшая задача государства. Но может быть как-то уже следует обратить внимание на то, что ботокс полностью выдавил его мозг?
liliputin_fashist 20 июля 2018 | 21:10
andreykochnev: Новая распилиада?
tvitov66 20 июля 2018 | 21:18
liliputin_fashist: новая Распилиада Владимировна!
lvl100500 20 июля 2018 | 21:10
И без летних ОИ проблем дохрена.
don_ballon 20 июля 2018 | 21:13
И не подаст. Никто не даст ОИ (О, спорт! Ты мир!) стране, насильно меняющей европейские границы, стране-диктатуре одной партии и одного Вождюка, стране-символе допинга и шулерства с подменой тестов. А жаль! Ведь ОИ состоятся ещё не скоро и прошли бы олни в России другой: без Путина, без чекизма, без этой хевры у власти. Это был бы настоящий праздник спорта, свободы и молодости.
serg05 20 июля 2018 | 21:24
don_ballon: don_ballon: "без чекизма, без этой хевры у власти"
Да Вы я смотрю оптимист.
shlevet 20 июля 2018 | 21:29
don_ballon: //...и прошли бы олни в России другой: без Путина,...//
Тебе то какое дело до России, ты её уже оставил.
Что не клеится Там?
polikarpich 20 июля 2018 | 21:15
А что так? Почему не подавала? "Нацлидер" не рассчитывает дотянуть до них?
Это уже полный маразм какой-то. Его только одни чемпионаты и олимпиады волнуют, что ли?
serg05 20 июля 2018 | 21:16
Раз зимняя была в Сочи, значит летнюю планируют в Магадане.
tanyaya 20 июля 2018 | 21:31
serg05: Я сама, как урождённая магаданочка, была бы конечно не против проведения летних олимпийских игр в столице Колымского края.
Но, справедливости ради, все же вынуждена признаться, что провести Летние Олимпийские Игры в Норильске было бы круче. Зимой. В январе.
Вот это был бы распил так распил! Ротенберги нажрались бы на тысячу лет вперёд!
uhovostro 20 июля 2018 | 21:36
tanyaya: /Ротенберги нажрались бы на тысячу лет вперёд!/
Не нажрутся они никогда! Даже и на тысячу лет вперёд...
romantik56 20 июля 2018 | 21:42
tanyaya: В Норильске,наверное,не очень комфортно в той части,что,говорят,сильная вонь от алюминиевых добытчиков... А вот в полюсе холода Верхоянске в самый раз --- лёд на беговой дорожке не нужно остужать. Катись сколько влезет...
romantik56 20 июля 2018 | 21:46
romantik56: никель...( прошу прощения)
serg05 20 июля 2018 | 22:07
tanyaya: " Летние Олимпийские Игры в Норильске было бы круче"
Не буду Вам возражать, судя по всему Вам виднее.
seryj_wolk 20 июля 2018 | 21:17
Боюсь, что время, когда рфии давали проводить большие спортивные мероприятия, закончилось. Уж больно близко к изгою придвинут заборчик.
jamba 20 июля 2018 | 21:21
А так же, на Весенние, Осенние, и ваще())) Нам положено, у нас главный с раздвоенным сознанием)
airjeff 20 июля 2018 | 21:23
если летние, то тогда на Чукотке нужно провести
xuato 20 июля 2018 | 21:24
Одобряю амператора. Только Олимпиада обеспечит прорыв реформам (извиняюсь за запрещенное слово в РФ) улучшение благосостояния простых россиян.
andrey_yrievich2702 20 июля 2018 | 21:28
Я понимаю: чмыри против! Но что могут три процента? ...
point3d 20 июля 2018 | 21:28
Боюсь что летние Олимпийские игры, если вспомнить зимние, Россия захочет провести в Якутске :))))
crj700 20 июля 2018 | 21:38
Интересно на сколько придётся поднять пенсионный возраст после олимпиады?