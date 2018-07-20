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21:02, 20 июля 2018

Россия могла бы претендовать на летние Олимпийские игры

Россия могла бы претендовать на летние Олимпийские игры. Этого не исключил Владимир Путин на встрече с волонтерами Чемпионата мира по футболу. Впрочем, по его словам, наша страна пока заявку не подавала.

Комментарии

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andreykochnev 20 июля 2018 | 21:08

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

danko1 20 июля 2018 | 21:10

andreykochnev: И этот идиот, который на свои амбиции вкидывает миллиарды, имеет наглость заявлять, что в России, которую он и так грабит со своей бандой на триллионы, нет денег, из-за чего надо срочно реформу проводить.

nampuom_nugopaxu 20 июля 2018 | 21:11

danko1:
Россия могла бы претендовать...

если нефть не подешевеет.

gordy 20 июля 2018 | 21:20

"Россия могла бы претендовать на летние Олимпийские игры"

В Петропавловск-Камчатском?

tvitov66 20 июля 2018 | 21:26

И не только на летние Олимпийские игры, но и на осенние Олимпийские игры и весенние Олимпийские игры

danko1 20 июля 2018 | 21:21

nampuom_nugopaxu: Еще за сочинскую олимпиаду не расплатились, кредиты за которую, сняв пенки, переложили на бюджет, оставив в залог олимпийские объекты.
Когда в стране денег нет, то проводить такие дорогостоящие мероприятия - преступление, как и прочие многомиллиардные личные расходы на Путина.
Настоящий хозяин так не поступает, а только конченный преступник, мразь, озабоченная собственным благополучием и наживой для своей банды.

shlevet 20 июля 2018 | 21:27

danko1: //...такие дорогостоящие мероприятия - преступление,...преступник,...//
Гаага не читает этот форум

tanyaya 20 июля 2018 | 21:42


Только мне одной показалось, что наш глубокоуважаемый лидер нации нынче находится в деменции самой тяжёлой стадии?

tanyaya 20 июля 2018 | 21:45

Я конечно понимаю, что ширина и гладкость его морды лица - это наиважнейшая задача государства. Но может быть как-то уже следует обратить внимание на то, что ботокс полностью выдавил его мозг?

liliputin_fashist 20 июля 2018 | 21:10

andreykochnev: Новая распилиада?

tvitov66 20 июля 2018 | 21:18

liliputin_fashist: новая Распилиада Владимировна!

lvl100500 20 июля 2018 | 21:10

И без летних ОИ проблем дохрена.

(комментарий скрыт)

don_ballon 20 июля 2018 | 21:13

И не подаст. Никто не даст ОИ (О, спорт! Ты мир!) стране, насильно меняющей европейские границы, стране-диктатуре одной партии и одного Вождюка, стране-символе допинга и шулерства с подменой тестов. А жаль! Ведь ОИ состоятся ещё не скоро и прошли бы олни в России другой: без Путина, без чекизма, без этой хевры у власти. Это был бы настоящий праздник спорта, свободы и молодости.

serg05 20 июля 2018 | 21:24

don_ballon: don_ballon: "без чекизма, без этой хевры у власти"

Да Вы я смотрю оптимист.

shlevet 20 июля 2018 | 21:29

don_ballon: //...и прошли бы олни в России другой: без Путина,...//

Тебе то какое дело до России, ты её уже оставил.
Что не клеится Там?

polikarpich 20 июля 2018 | 21:15

А что так? Почему не подавала? "Нацлидер" не рассчитывает дотянуть до них?
Это уже полный маразм какой-то. Его только одни чемпионаты и олимпиады волнуют, что ли?

serg05 20 июля 2018 | 21:16

Раз зимняя была в Сочи, значит летнюю планируют в Магадане.

tanyaya 20 июля 2018 | 21:31

serg05: Я сама, как урождённая магаданочка, была бы конечно не против проведения летних олимпийских игр в столице Колымского края.
Но, справедливости ради, все же вынуждена признаться, что провести Летние Олимпийские Игры в Норильске было бы круче. Зимой. В январе.
Вот это был бы распил так распил! Ротенберги нажрались бы на тысячу лет вперёд!

uhovostro 20 июля 2018 | 21:36

tanyaya: /Ротенберги нажрались бы на тысячу лет вперёд!/
Не нажрутся они никогда! Даже и на тысячу лет вперёд...

romantik56 20 июля 2018 | 21:42

tanyaya: В Норильске,наверное,не очень комфортно в той части,что,говорят,сильная вонь от алюминиевых добытчиков... А вот в полюсе холода Верхоянске в самый раз --- лёд на беговой дорожке не нужно остужать. Катись сколько влезет...

romantik56 20 июля 2018 | 21:46

romantik56: никель...( прошу прощения)

serg05 20 июля 2018 | 22:07

tanyaya: " Летние Олимпийские Игры в Норильске было бы круче"

Не буду Вам возражать, судя по всему Вам виднее.

seryj_wolk 20 июля 2018 | 21:17

Боюсь, что время, когда рфии давали проводить большие спортивные мероприятия, закончилось. Уж больно близко к изгою придвинут заборчик.

jamba 20 июля 2018 | 21:21

А так же, на Весенние, Осенние, и ваще())) Нам положено, у нас главный с раздвоенным сознанием)

airjeff 20 июля 2018 | 21:23

если летние, то тогда на Чукотке нужно провести

xuato 20 июля 2018 | 21:24

Одобряю амператора. Только Олимпиада обеспечит прорыв реформам (извиняюсь за запрещенное слово в РФ) улучшение благосостояния простых россиян.

andrey_yrievich2702 20 июля 2018 | 21:28

Я понимаю: чмыри против! Но что могут три процента? ...

point3d 20 июля 2018 | 21:28

Боюсь что летние Олимпийские игры, если вспомнить зимние, Россия захочет провести в Якутске :))))

crj700 20 июля 2018 | 21:38

Интересно на сколько придётся поднять пенсионный возраст после олимпиады?

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