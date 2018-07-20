Уволившийся из-за карикатуры на Николая II редактор продолжит сотрудничество с Первым каналом

Об этом Тимофей Ермаков сообщил в эфире программы «Кашин гуру» на «Дожде». На вопрос, в чем именно будет заключаться сотрудничество, он отвечать не стал. Ермаков признал, что заявление об уходе его попросило написать начальство. Имена и фамилии он не уточнил. Пресс-служба Первого канала от комментариев пока уклоняется.