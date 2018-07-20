Уволившийся из-за карикатуры на Николая II редактор продолжит сотрудничество с Первым каналом
Об этом Тимофей Ермаков сообщил в эфире программы «Кашин гуру» на «Дожде». На вопрос, в чем именно будет заключаться сотрудничество, он отвечать не стал. Ермаков признал, что заявление об уходе его попросило написать начальство. Имена и фамилии он не уточнил. Пресс-служба Первого канала от комментариев пока уклоняется.
Комментарии3
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romashka__ 20 июля 2018 | 21:12
Тимофей Ермаков - persona non grata.
velbkeirf1 20 июля 2018 | 21:27
имена и фамилии он не уточнил\\\\\\\\\\\\
Кучум похоже
doxerom 20 июля 2018 | 21:38
А что, на эту скотину карикатуры запрещены что ли и кем позвольте узнать, и не в рот ли им компот с разбегу.