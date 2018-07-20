Минюст предлагает повысить оплату адвокатам по назначению в три раза
Минюст предлагает повысить оплату адвокатам по назначению в три раза. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Сейчас базовая ставка составляет 550-1200 рублей за один судодень. Кроме того, министерство предлагает увеличить ставку при работе ночью, в выходные и праздничные дни.
Комментарии2
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angrew 20 июля 2018 | 21:10
Конечно! Адвокат по назначению- это тот-же следователь, делают одно дело, как выясняется, даже по ночам и в выходные.
gwon 20 июля 2018 | 21:18
angrew: А чего только в 3? Сразу в 30 раз.