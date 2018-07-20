Минюст предлагает повысить оплату адвокатам по назначению в три раза. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Сейчас базовая ставка составляет 550-1200 рублей за один судодень. Кроме того, министерство предлагает увеличить ставку при работе ночью, в выходные и праздничные дни.