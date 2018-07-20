Хамовнический суд Москвы рассмотрит дело четырех участников Pussy Riot

На этот раз — по обвинению в «незаконном ношении форменной одежды». Как сообщил «Интерфаксу» адвокат обвиняемых Николай Васильев, обвиняемым грозил штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. В пресс-службе суда уточнили, что 23 июля состоятся заседания по делам Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой, а 25 июля — по делу Петра Верзилова.

Ранее суд признал всех четверых виновными в «грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях» и назначил каждому 15 суток административного ареста.