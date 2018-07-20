Хамовнический суд Москвы рассмотрит дело четырех участников Pussy Riot
На этот раз — по обвинению в «незаконном ношении форменной одежды». Как сообщил «Интерфаксу» адвокат обвиняемых Николай Васильев, обвиняемым грозил штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. В пресс-службе суда уточнили, что 23 июля состоятся заседания по делам Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой, а 25 июля — по делу Петра Верзилова.
Ранее суд признал всех четверых виновными в «грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях» и назначил каждому 15 суток административного ареста.
Комментарии9
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romashka__ 20 июля 2018 | 21:08
Четырех участников Pussy Riot надо освободить, чтобы не портить общую картину ЧМФ.
А там всякое было.
parasuk_ 20 июля 2018 | 21:12
romashka__: Не, им надо предъявить оскорбление чувств верующих (болельщиков) и посадить на двушечку. Зло не должно оставаться безнаказанным :)
pmasel 20 июля 2018 | 21:33
Помнится у зеленых человечков форма то же была из военторга. Есть наказанные?
shlevet 20 июля 2018 | 21:14
romashka__: //...чтобы не портить общую картину ЧМФ...//
Запомните, быдло не сможет испортить ЧМФ, просто напросто ума не хватит на это.
Эх, их бы энергию, да в мирных целях...
nestor199 20 июля 2018 | 21:16
Ну молодцы, хоть чему-то научились. А то сразу выкатят несколько обвинений, а потом путем частичного поглощения .......................... .
Сначала нарушение правил поведения - получите свои пятнадцать суток. Затем незаконное ношение форменной одежды - получите штраф. Ведь это только начало ............. :))))
drgonish 20 июля 2018 | 21:24
nestor199:
А потом будет серия "пенальти", если ФИФА наложит на РФ штраф.
nestor199 20 июля 2018 | 21:33
drgonish: Если ФИФА наложит штраф, то вообще песня будет.
nns33 20 июля 2018 | 21:28
Хамовнический суд Москвы рассмотрит дело четырех участников Pussy Riot
На этот раз — по обвинению в «незаконном ношении форменной одежды. ========== Сегодня все посмотрели видео из ярославльской колонии,где более десяти человек в форме истязают заключённого. Вот эти нелюди какое право имеют на ношение формы и зарплату из отчислений налогоплательщиков?
nestor199 20 июля 2018 | 21:35
nns33: А это видео точно из колонии? В Ярославле есть колония для б/с?