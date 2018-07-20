Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом, выписан из больницы
Его подруга Дон Стерджесс, тоже получившая дозу отравляющего вещества, скончалась около двух недель назад. Британские следователи связывают инцидент с отравлением в Эймсбери с попыткой убийства 4-го марта Сергея и Юлии Скрипалей с помощью вещества «Новичок». Стерджесс и Роули нашли парфюмерный флакон, в котором содержалось отравляющее вещество, и принесли его домой. Впоследствии полиция обнаружила в емкости следы «Новичка».
Комментарии11
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semia 20 июля 2018 | 21:09
Повезло Чарли родиться в Англии. В России двух бомжей бы никто спасать и не стал,тем более обследовать.
shlevet 20 июля 2018 | 21:12
semia: //...В России двух бомжей бы никто спасать и не стал...//
Таки бомжей, которые принесли его домой? =)):-)
estamp 20 июля 2018 | 21:24
semia: С чего вы взяли, что он был бомжом? Обычный британский алкоголик.
boldu1n 20 июля 2018 | 21:31
semia: В Анхлии даже божей лечат он путенского новичка.... это не рашка хавняшка...
dmitry35 20 июля 2018 | 21:37
semia: А вы где родились? Жаль. Вам тоже не повезло. Так что вы сначала определитесь, где будете рождаться на свет Божий, а уж потом делайте свои выводы.
nikmart001 20 июля 2018 | 21:15
Ну если исходить из простой логики, то люди у которых нашли дома флакон с ядом, которым отравили Скрипалей, скорее всего и есть те самые отравители, а яд они взяли в ближайшей лаборатории, в которой впоследствии и противоядие нашлось.
andrey_yrievich2702 20 июля 2018 | 21:23
Дон убили сами британцы, отключив аппарат...
dmitry35 20 июля 2018 | 21:28
Пить надо меньше, тогда всё будет нормально. "Новичек" здесь ни причём.
hastings 20 июля 2018 | 21:31
dmitry35: вот именно. Я как то на паленую водку нарвался и в больничку загремел. Но ни на какой "новичок" не грешил и честно рассказал что и где пил. А эти навыдумывали, Россию приплели.
buzukin1912 20 июля 2018 | 21:44
Бомжом больше, бомжом меньше - расходный экспериментальный материал. Сто пудов - или суициднет, тилт окажется под колесами...
glotov 20 июля 2018 | 21:48
Алкоголичку умерщвили с целью сделать новый информационный вброс по этой теме. Цинизм англичан зашкаливает.