Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом, выписан из больницы

Его подруга Дон Стерджесс, тоже получившая дозу отравляющего вещества, скончалась около двух недель назад. Британские следователи связывают инцидент с отравлением в Эймсбери с попыткой убийства 4-го марта Сергея и Юлии Скрипалей с помощью вещества «Новичок». Стерджесс и Роули нашли парфюмерный флакон, в котором содержалось отравляющее вещество, и принесли его домой. Впоследствии полиция обнаружила в емкости следы «Новичка».