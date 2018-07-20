Россияне в следующем году получат 10 дней новогодних каникул и длинные майские праздники. Минтруд предлагает перенести праздничные субботу и воскресенье начала января 2019 года на май. Таким образом, первомайские праздники продлятся пять дней, а ко Дню победы добавятся четыре дня выходных.