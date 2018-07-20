Россияне в следующем году получат 10 дней новогодних каникул и длинные майские праздники
Россияне в следующем году получат 10 дней новогодних каникул и длинные майские праздники. Минтруд предлагает перенести праздничные субботу и воскресенье начала января 2019 года на май. Таким образом, первомайские праздники продлятся пять дней, а ко Дню победы добавятся четыре дня выходных.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 20 июля 2018 | 20:46
Спасибо Путину-отцу родному за наши счастливые праздники !
Наш начальник, умный вроде,
Говорил нам на разводе: —
Убегать вам нет резона —
Ведь вокруг сплошная зона.
Ни за что не убегёте,
Ни к какой едреной тете.
Все равно мы вас поймаем...
Поздравляю с Первым маем.
(Николай Домовитов)
pyfrjvsqfldjrfn 20 июля 2018 | 20:58
А жрать россияне на какие шиши будут в эти 10 дней новогодних каникул и длинные майские праздники.
shlevet 20 июля 2018 | 21:00
pyfrjvsqfldjrfn: //А жрать россияне на какие шиши будут...//
Как говорила моя бабушка: "Что потопаешь, то и полапаешь"
angrew 20 июля 2018 | 20:48
Так для мужчин 1959 года рождения "каникулы" продлятся на год, 1960- на 2 года и так далее, для женщин вообще будут вечные каникулы!
vladimirbelarus 20 июля 2018 | 20:50
Народ в восхищении! Всем приседать два раза и делать КУ! Малиновые штаны дарують выходные! Всем ломать шапку и становиться на колени.
lenin3 20 июля 2018 | 20:57
vladimirbelarus: ну,спасиба баре,теперь и на пенсию в 65 выходить не страшно...
sasass 20 июля 2018 | 20:52
Российскому народу уже нечего делать - остается одна работа , это производство алкоголя с последующим поглощением до чертиков ....)))
ihor_syvoryj 20 июля 2018 | 21:00
На Расее будет два священных месяца "Вдрабадан"!
gencek 20 июля 2018 | 21:02
Опачки, теперь все чинуши рванут к себе по домам в Италию и Испанию ....
Все таки как они заботятся о себе.
pantera_1 20 июля 2018 | 21:04
А что праздновать 1 мая: День солидарности трудящихся? Солидарности нет, рабочих мест все меньше, профсоюзы карманные. Опять же - пенсионный возраст подняли. Что праздновать? Да еще целых 5 дней.
kir_pich_101 20 июля 2018 | 21:10
pantera_1: Если вате все равно, кто и как будет ими править, то что праздновать, им уже все вообще пофиг, главное выпить и закусить.