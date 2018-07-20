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20:32, 20 июля 2018

Израильская авиация начала массированную бомбардировку объектов палестинских боевиков в секторе Газа

Израильская авиация начала массированную бомбардировку объектов палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщает армейская пресс-служба, это ответ на серьезный пограничный инцидент, ответственность за который лежит на правящем в анклаве движении ХАМАС. Израильские военные ранее сообщали, что их силы на границе попали под снайперский огонь палестинских боевиков. О потерях информации не поступало.

Комментарии

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taglit 20 июля 2018 | 20:43

В пятницу, 20 июля, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", в котором, по данным палестинских источников, приняли участие тысячи палестинцев.

Во второй половине дня участники беспорядков обстреляли военнослужащих ЦАХАЛа на южном участке границы сектора Газы. Кроме того, арабы швырнули несколько взрывных устройств в сторону израильских солдат.

В ответ танки и военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по позициям ХАМАСа на приграничной территории сектора. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, были атакованы восемь объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа.

Представители боевого крыла ХАМАСа, "Бригад Изаддина аль-Касама", заявили, что трое палестинцев, убитых в результате действий ЦАХАЛа, являлись боевиками этой организации.

"Палестинский информационный центр" сообщает имена убитых боевиков: Шабан Абу Хатер, Мохаммад Абу Фарахан и Махмуд Кешта.

serg4422 20 июля 2018 | 20:45

израильская военщина убивает детей. почему все молчат?

olga__k 20 июля 2018 | 20:48

serg4422: nice trolling-:))) Смешной тролинг

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kottigr1 20 июля 2018 | 20:49

serg4422: Видели уже в России этих великовозрастных детей на каждый Курбан-байрам.. Спасибо за это Владимиру Владимировичу России !.. Иногда лучше промолчать, чтобы не захлебнуться в гневе.

polikarpich 20 июля 2018 | 21:03

kottigr1: Да уж, детишки ещё те! Особенно с петардами и хлопушками всякими любят баловаться.

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fig__vvam 20 июля 2018 | 21:04

serg4422: сергунька, аналогичный тебе идиот уже описан, не повторяйся

Израильская, — говорю, — военщина.
Известна всему свету!
Как мать, — говорю, — и как женщина.
Требую их к ответу!

Да, грохнули они сегодня троих боевиков, вчера еще одного.
Жалко ... мало.

nns33 20 июля 2018 | 21:05

serg4422: С одной стороны границы сады и поля. Люди живут в достатке,ценят мир и покой. С другой стороны ни деревца,ни травинки,пустыня. Бедное и агрессивное население. И где военщина?

plantagenista 20 июля 2018 | 21:27

serg4422:Обходятся,наверное,без засирания мозгов.

glotov 20 июля 2018 | 20:50

Израиль - наглядный пример государства, которому и в ближней и в долгой перспективе светит политический непокой. И он это знает, и он к этому готов. В этом смысле Израиль достоин уважения.

(комментарий скрыт)

nampuom_nugopaxu 20 июля 2018 | 21:09

glotov: раха стабильно в жопе, никакого непокоя.

estamp 20 июля 2018 | 21:29

glotov: В этом смысле Израиль достоин уважения.
---
Безусловно. Удивление вызывает катастрофическая неспособность евреев жить в мире с соседями.

palmcoast___ 20 июля 2018 | 20:59

Да палестинцам сколько бомб ни кинь, им все будет мало. Привыкли на халяву от всех получать, как манну небесную. Вот опять с неба посыпалось..

truecowboy 20 июля 2018 | 21:03

Красавчики!

velbkeirf1 20 июля 2018 | 21:10

это ответ на серьезный пограничный инцидент\\\\\\\\\\\\\\\\\
всем жителям деревни пройти срочную регистрацию

xuato 20 июля 2018 | 21:27

Хельсинкские договоренности начали свою работу. Не зря Беня в Кремль к амператору зачастил.

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