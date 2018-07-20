Израильская авиация начала массированную бомбардировку объектов палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщает армейская пресс-служба, это ответ на серьезный пограничный инцидент, ответственность за который лежит на правящем в анклаве движении ХАМАС. Израильские военные ранее сообщали, что их силы на границе попали под снайперский огонь палестинских боевиков. О потерях информации не поступало.