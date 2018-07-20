СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников города Краснокаменска в Пермском крае
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников города Краснокаменска в Пермском крае. Там 16-го июля от истощения умерла 14-летняя девочка. Как сообщается на сайте ведомства, следствие считает, что должностные лица своевременно не изъяли школьницу у матери, которая сама поставила ей диагнозы диабет и рак и кормила лишь два раза в неделю.
16-го июля девочке стало плохо и мать вызвала «скорую», но врачи констатировали смерть ребенка.
Комментарии4
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liliputin_fashist 20 июля 2018 | 20:45
Новости сверхдержавы.
permiachka 20 июля 2018 | 20:59
Очередной ляп.
В Пермском крае нет города Краснокаменск. Есть Краснокамск - районный центр.
А Краснокаменск находится в Забайкальском крае и знаменит тем, что Ходорковский там отбывал.
j_partizan 20 июля 2018 | 21:06
Безучастными к страданиям девочки были не только чиновники, но и обычные граждане. Девочка умирала на глазах у людей, но все были безразличны. Жуткий случай.
nns33 20 июля 2018 | 21:11
Не на луне же жили мама с девочкой? Где соседи,знакомые,родственники...? У мамы проблема с психикой. Почему ребёнок остался один на один с больной матерью и никто не пришёл девочке на помощь?