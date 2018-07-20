СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников города Краснокаменска в Пермском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников города Краснокаменска в Пермском крае. Там 16-го июля от истощения умерла 14-летняя девочка. Как сообщается на сайте ведомства, следствие считает, что должностные лица своевременно не изъяли школьницу у матери, которая сама поставила ей диагнозы диабет и рак и кормила лишь два раза в неделю.

16-го июля девочке стало плохо и мать вызвала «скорую», но врачи констатировали смерть ребенка.