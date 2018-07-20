ФОМС оценил свою дополнительную потребность в бюджетных средствах в 416 миллиардов рублей на 19-21 годы

Фонд обязательного медстрахования оценил свою дополнительную потребность в бюджетных средствах в 416 миллиардов рублей на 19-21 годы. Это, как передает РБК, следует из проекта основных характеристик бюджета фонда. Основная часть этих средств должна пойти на увеличение численности и зарплат врачей. Эти средства запрашиваются дополнительно к запланированным из бюджета 530-ти миллиардам.