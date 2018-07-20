ФОМС оценил свою дополнительную потребность в бюджетных средствах в 416 миллиардов рублей на 19-21 годы
Фонд обязательного медстрахования оценил свою дополнительную потребность в бюджетных средствах в 416 миллиардов рублей на 19-21 годы. Это, как передает РБК, следует из проекта основных характеристик бюджета фонда. Основная часть этих средств должна пойти на увеличение численности и зарплат врачей. Эти средства запрашиваются дополнительно к запланированным из бюджета 530-ти миллиардам.
Комментарии2
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lenin3 20 июля 2018 | 20:43
Наш подъезд тоже примерно в такую же сумму оценивает потребность в бюджетных средствах.Чем мы хуже?
angrew 20 июля 2018 | 20:55
Подтягиваются вслед за Пенсионным фондом. Нужно же на зарплаты детям-женам-любовницам.