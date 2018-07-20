Пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы
Пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы. Роули и его спутница Дон Стерджесс были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. Позже Стерджесс умерла, а в доме Роули, по сообщению британской полиции, обнаружили емкость со следами «Новичка».
Комментарии6
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danko_viola 20 июля 2018 | 20:42
Где старуха данко1 спец в нервно паралитических веществах?
danko_viola 20 июля 2018 | 20:52
danko_viola: сумашедшая маразматичка стирается, борется с Путиным на другой ветке. Щас сотрется до дыр. Сгорит на работе наша бабка1. За Путина. А от так и не знал, что есть одна бабка из психухи.
shlevet 20 июля 2018 | 20:44
А больницу будут сносить?
serg4422 20 июля 2018 | 20:48
это терезка окропила его своей мочой и он восстал из мёртвых.)))))
glotov 20 июля 2018 | 21:00
Пострадавший от старухи-Мэй выписан из больницы.
josepp 20 июля 2018 | 21:06
Повезло мужику. Оставили жить. А вот его подругу-нет.