Пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы. Роули и его спутница Дон Стерджесс были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. Позже Стерджесс умерла, а в доме Роули, по сообщению британской полиции, обнаружили емкость со следами «Новичка».