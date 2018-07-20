Мэрия Москвы впервые согласовала проведение митинга против повышения пенсионного возраста в центре города

Заявку на акцию на проспекте Академика Сахарова подала Либертарианская партия. Как сообщил организаторам первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник, мероприятие состоится 29-го июля с 14-ти до 16-ти часов. Заявленное число участников – до 10-ти тысяч.