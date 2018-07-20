Мэрия Москвы впервые согласовала проведение митинга против повышения пенсионного возраста в центре города
Заявку на акцию на проспекте Академика Сахарова подала Либертарианская партия. Как сообщил организаторам первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник, мероприятие состоится 29-го июля с 14-ти до 16-ти часов. Заявленное число участников – до 10-ти тысяч.
Комментарии10
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palmcoast___ 20 июля 2018 | 20:12
Вот давайте по рассуждаем здраво; президенту сейчас 65, а он еще ишачит и горбатиться ему на вас до 2024 года, если случайно закон о выборах не изменится. А вы что, хотите в 55 здоровыми работящими жеребьцами начать жить за счет президента, не работая? Ответьте по существу хотя бы те, у кого совесть проснулась.
kottigr1 20 июля 2018 | 20:15
palmcoast___: Снова курсанты училищ ФСБ без выходных.. Работают на износ.. То за "хорватских болельщиков", то за случайных "рыбаков" в путинском Разливе, то вот теперь уже как "пенсионеры"...
Когда малину на дачах собирать.. !!?
ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 20:18
kottigr1: На дачах у нас хохлы працуют ,руки из жопы у них растут но зато готовы работать за еду , и кстати ,Путина хвалят !)))
kottigr1 20 июля 2018 | 20:22
ukraina_biomusor: Снова Вы всё перепутали.. Не хохлы, а граждане свободных Народных Донецкой и Луганской Республик реализуют свое право на труд в российской Федерации.. Остальное то вы у них уже отобрали..
ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 20:28
kottigr1: Да все они хохлы и в Крыму тоже хохлов срака , хорошо бы вСибирь их всех ну или в море черном притопить , ну а я с удовольствием бы в Севастополь из под Питера бы переехал ! )))
palmcoast___ 20 июля 2018 | 20:26
kottigr1:
Малину собирают блатные, а гражданин должен честно трудиться до 67 лет и покупать ее, готовую, на рынке.
kottigr1 20 июля 2018 | 20:30
palmcoast___: Все знают, что в РФ только Путин работает, остальные холявщики.. Думаете дольше не протянет ?
n_alekhin 20 июля 2018 | 20:18
palmcoast___: А давай Его в шахту иль литейщиком на заводик, а там пусть поговорит!
n_alekhin 20 июля 2018 | 20:21
Все к тому, что надо немного спустить "парок"! Еще немножко "разрешенных" выступлений и появится "на белом коне" с шашкой! И тогда падет "милость"! И тогда престарелые начнут в воздух чепчики бросать и славить Его! И не надо больше ни Крыма, ни Рыма,- все опять будет класс!
putkaput11 20 июля 2018 | 20:27
плешь вылезла из под ветоши, промычала,что ей всё не нравится и оба-на-упыри из мэрии тут же переобулись и митинг разрешили.