Роскосмос готов заплатить за разработку новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» более 61 миллиарда рублей
Это следует из госконтракта, размещенного на сайте госзакупок. Как отмечает РИА «Новости», сумма, которую готова заплатить госкорпорация, в два раза превышает ту, что заложена в федеральной космической программе. Разработка эскизного проекта должна быть завершена к 30-му ноября 19-го года, а первый тестовый пуск произведен летом 22-го.
Комментарии16
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danko1 20 июля 2018 | 20:11
Виолончели нынче дороги, вот в 2 раза больше и запросили.
Пугает то, что накануне обвала в 2 раза курса рубля, ровно в 2 раза повысили зарплату чиновникам и депутатам.
Следует ли опасаться очередного обвала в 2 раза курса рубля?
С Путиным только подлянок ждать можно.
gordy 20 июля 2018 | 20:14
Илон Маск примет участие?
tvitov66 20 июля 2018 | 20:16
gordy: нет конечно, у него мозгов не хватит - он столько сроду не украдет!
patrikk_1 20 июля 2018 | 20:21
Роскосмос готов заплатить за разработку новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» более 61 миллиарда рублей...
Я готов разработать проект ракеты-носителя, за пару баклажек "Арсенального" и новый адидасовский костюм.
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 20:32
patrikk_1: В ваш тролльчатник боярку завезли?
И да, чем это поцкосмосу не подходит старый Союз с движками от Фау-2?
70 с лишним лет летает, и хоть бы хны.
geovit 20 июля 2018 | 20:11
Пенсы уже начали собирать на ракету.
kottigr1 20 июля 2018 | 20:13
Роскосмос готов заплатить за разработку новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» более 61 миллиарда рублей
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Есть одна сложность.. Илон Маск готов принять только доллары...
nebudbydlom 20 июля 2018 | 20:23
kottigr1: А чего сразу Илон Маск, когда у нас есть такие столпы реактивного отмывания бюджетных тугриков, как Сечин, Рогозин, Аркаша Роттенберг?
atl 20 июля 2018 | 20:14
То есть сами уже не можем вообще ничего..
greeg1 20 июля 2018 | 20:20
Союз 5 - это хорошо. Но не надо забывать, что всё зависит от полноты налитого стакана и конкретной суммы отката.
Рогозин. Ты на какой процент рассчитываешь? А то Илон Маск и пальцем не пошевелит.
odesyt 20 июля 2018 | 20:20
>> 61 миллиарда рублей
Это ж где такого простака найти, чтоб он за деревянные рубли ракеты стороил :)
gencek 20 июля 2018 | 20:21
Опять проверенный уже за сто лет эксплуатации Союз, один в один копия немецкой разработки фон Брауна времен второй мировой ...
Но в два раза дороже предыдущей , там что на иллюминаторы новые занавески повесили ?
nikolaitschi 20 июля 2018 | 20:21
Последний шанс увеличить ввп - украсть побольше, завысив цены госзакупок. Все для народа!
proxozhij 20 июля 2018 | 20:28
Давайте я разработаю. 10 миллиардов мне, остальное вам. А ракета... она упала.
leonln1970 20 июля 2018 | 20:29
разработка проекта будет вестись ближайшим кругом друзей пересидента. и поверьте эти гениальные умельцы успешно справятся с поставленной задачей.
sasass 20 июля 2018 | 20:30
Папуасы не возьмутся за такую разработку - могут дать австралийским аборигенам , они неплохие бумеранги и батуты делают....)))