Роскосмос готов заплатить за разработку новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» более 61 миллиарда рублей...

Это следует из госконтракта, размещенного на сайте госзакупок. Как отмечает РИА «Новости», сумма, которую готова заплатить госкорпорация, в два раза превышает ту, что заложена в федеральной космической программе. Разработка эскизного проекта должна быть завершена к 30-му ноября 19-го года, а первый тестовый пуск произведен летом 22-го.