Преследование в США россиянки Марии Бутиной является нарушением прав на свободу мнения
Преследование в США россиянки Марии Бутиной является нарушением прав на свободу мнения. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Напомню, Бутину арестовали по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Штатах это стандартное обвинение в делах о шпионаже.
Комментарии17
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uhovostro 20 июля 2018 | 20:10
Чья бы корова мычала...
danko_viola 20 июля 2018 | 20:16
uhovostro: так не мычи кло кло тролль.
palmcoast___ 20 июля 2018 | 20:21
Так кто же ей виноват, что работала не зарегистрировавшись? У нас так: получи патент и шпионствуй себе на здоровье, внося вовремя налоги в казну., он нас хоть наркотики торгуй, но платить надо. А как вы хотели?, тут все по закону - еще и за неуплату налогов за шпионскую деятельность подбавят в срок.
mcf 20 июля 2018 | 20:22
danko_viola: свинжа, твоя любимица патриотичненько промолчала про пытки в ярославской колонии. Т.е. пытки горячо по-путински одобряем, а вот америкосам защищаться от засланных казачков ни-ни.
uhovostro 20 июля 2018 | 20:22
danko_viola: Пшёл вон
mordvinyka_zabiyka 20 июля 2018 | 20:28
danko_viola: сиськи бабки бутиной??
danko_viola 20 июля 2018 | 20:10
Где данко1 из маями спец в свободе мнения?
palmcoast___ 20 июля 2018 | 20:23
danko_viola:
Я сегодня за нее. Но у меня мнение слегка отличающееся от danko1.
kottigr1 20 июля 2018 | 20:10
Преследование российских ГРУшников в Англии является нарушением прав на свободу химических опытов...
spb_aborigen 20 июля 2018 | 20:11
Надо же! Слова то какие! нарушение прав на свободу мнения
Надо записать и процитировать, когда за лайк будут сажать.
nebudbydlom 20 июля 2018 | 20:15
Ну вот, в славных рядах российских клоунов пополнение.
Трепещи, немытая Машка и альтернативно умная Няш-Мяш! Скоро все про вас забудут - всходит звезда Москальковой.
agamasat 20 июля 2018 | 20:18
Москалькова нас считает за идиотов, или сама идиотка?)
shlevet 20 июля 2018 | 20:20
Где же Ольга Романова?
sasass 20 июля 2018 | 20:22
Нарушение прав в США заметили , а у себя под носом ничего не замечают , что российский народ находиться на равных правах с тварью ...
i_c_e 20 июля 2018 | 20:26
Конечно нарушение. Толи дело у нас — «шпионь — не хочу».
mkazach 20 июля 2018 | 20:28
Вот уж чья бы корова мычала, а эта бы молчала. Хотя бы пока Сенцов в голодовке вес набирает.
sagen 20 июля 2018 | 20:28
После вислозадой Чапменши, в девичестве Кущенко (кстати, а есть среди русских патриотов русские, пока украинских фамилий намного больше), это вторая попытка внедрить Мату Хари через койку к врагу. Скажу честно, не впечатлила, видимо в этом причина провала. Теперь в другом свете смотрится и массовый падеж девок на футбольном чемпионате. Видимо, это была операция по массовому внедрению своей агентуры по всему миру. Операция явно удалась, для закрепления Путин безвиз лохам разрешил, чтобы закрепить вербовку.