Преследование в США россиянки Марии Бутиной является нарушением прав на свободу мнения. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомню, Бутину арестовали по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Штатах это стандартное обвинение в делах о шпионаже.