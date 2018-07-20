Власти Германии пока не нашли в действиях напавшего на пассажиров автобуса в Любеке террористической составляющей
Власти Германии пока не нашли в действиях напавшего с ножом на пассажиров автобуса в Любеке террористической составляющей. У полиции нет данных, что злоумышленник мог быть политическим радикалом.
Напомним, злоумышленник ранил в автобусе 14 человек и был задержан полицией. По сведениям местной прессы, он выходец из Ирана.
Комментарии3
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geovit 20 июля 2018 | 20:14
Это потому, что он не местный. Политкорректность. Ну поигался ножичком. Тут одна голову ребёнка отрезала в столице - хулиганят.
sasass 20 июля 2018 | 20:17
Злоумышленник радикально- террористически всех порезал и у власти большое сомнение в этом...
len56 20 июля 2018 | 20:31
муслимы должны быть возвращены в их родные помоечные страны из Европы...
эти крысы гадят ежедневно,а хозяева стесняются сказать правду!!!