Власти Германии пока не нашли в действиях напавшего на пассажиров автобуса в Любеке террористической составляющей

Власти Германии пока не нашли в действиях напавшего с ножом на пассажиров автобуса в Любеке террористической составляющей. У полиции нет данных, что злоумышленник мог быть политическим радикалом.

Напомним, злоумышленник ранил в автобусе 14 человек и был задержан полицией. По сведениям местной прессы, он выходец из Ирана.