Чарли Роули, пострадавший в результате отравления «Новичком», выписан из госпиталя в Солсбери

Чарли Роули, пострадавший в результате отравления веществом «Новичок», выписан из госпиталя в Солсбери. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на британскую полицию.

Его спутница Дон Стерджесс, которая тоже подверглась воздействию нервно-паралитического вещества, несколько дней назад умерла. В доме у Роули полиция нашла флакон со следами «Новичка». Полиция сейчас выясняет, принадлежит ли отравляющее вещество той же партии, из которой ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.