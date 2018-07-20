Чарли Роули, пострадавший в результате отравления «Новичком», выписан из госпиталя в Солсбери
Чарли Роули, пострадавший в результате отравления веществом «Новичок», выписан из госпиталя в Солсбери. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на британскую полицию.
Его спутница Дон Стерджесс, которая тоже подверглась воздействию нервно-паралитического вещества, несколько дней назад умерла. В доме у Роули полиция нашла флакон со следами «Новичка». Полиция сейчас выясняет, принадлежит ли отравляющее вещество той же партии, из которой ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.
Комментарии6
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danko_viola 20 июля 2018 | 20:08
Где данко1 спец с Солсбери?
patrikk_1 20 июля 2018 | 20:16
Полиция сейчас выясняет, принадлежит ли отравляющее вещество той же партии, из которой ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали...
Надо забрать у британцев образцы обоих "Новичков" и передать их для анализов независимым экспертам, потому что если отравления произвели британские спецслужбы, то результаты анализов не будут заслуживать доверия.
shlevet 20 июля 2018 | 20:18
patrikk_1: //...Надо забрать у британцев образцы обоих "Новичков"...//
Нет.
Первым делом надо прочитать этикетку на флаконе, если там написано "Новая заря", тогда всё ясно
nestor199 20 июля 2018 | 20:10
Укатайка .................... мля.
shlevet 20 июля 2018 | 20:14
Жаль умершую, но она сама выбрала страну для проживания
sagen 20 июля 2018 | 20:23
Если один выжил, значит следствию будет легче установить причину отравления. Все же зацепка, так про "Новичок" на улице не валяется. Кто-то сбросил и подбросил, чтобы запутать следы. Во втором случае это только усугубляет ситуацию.