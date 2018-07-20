Федеральный центр СПИД: Около 150 тысяч человек в Москве могут быть заражены ВИЧ

Около 150 тысяч человек в Москве, с учетом людей, проживающих в столице без регистрации, могут быть заражены ВИЧ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

«Если считать, что в Москве с приезжими проживает 15 миллионов, то примерно 1% от этого населения может быть инфицировано ВИЧ, то есть до 150 тысяч человек», — сказал он.

По словам Покровского, при проведении профилактики необходимо учитывать реальное количество носителей ВИЧ, а не только тех, кто имеет регистрацию в городе. Он также подчеркнул, что людям, проживающим в Москве не на постоянной основе, должен быть открыт доступ к лечению в столице.

«Остается проблема обеспечения лечения антиретровирусной терапией тех людей, которые живут в Москве, но не имеют никакого юридического статуса. Надо предусмотреть, чтобы они тоже могли получить лекарство в Москве», — сказал он.