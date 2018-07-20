Федеральный центр СПИД: Около 150 тысяч человек в Москве могут быть заражены ВИЧ
Около 150 тысяч человек в Москве, с учетом людей, проживающих в столице без регистрации, могут быть заражены ВИЧ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.
«Если считать, что в Москве с приезжими проживает 15 миллионов, то примерно 1% от этого населения может быть инфицировано ВИЧ, то есть до 150 тысяч человек», — сказал он.
По словам Покровского, при проведении профилактики необходимо учитывать реальное количество носителей ВИЧ, а не только тех, кто имеет регистрацию в городе. Он также подчеркнул, что людям, проживающим в Москве не на постоянной основе, должен быть открыт доступ к лечению в столице.
«Остается проблема обеспечения лечения антиретровирусной терапией тех людей, которые живут в Москве, но не имеют никакого юридического статуса. Надо предусмотреть, чтобы они тоже могли получить лекарство в Москве», — сказал он.
Комментарии5
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sasass 20 июля 2018 | 20:05
ЧМ футбольный сколько человек , интересно, заразил...
lvl100500 20 июля 2018 | 20:10
sasass: Некоторую часть от желающих заразиться.
seryj_wolk 20 июля 2018 | 20:05
Если хочешь быть здоров, опасайся москвичей и москвичек. Кроме Спида у них есть еще много подобных прелестей.
lvl100500 20 июля 2018 | 20:08
seryj_wolk: Не суй своё хозяйство куда ни поподя. Не на помойке чай нашёл.)))
fig__vvam 20 июля 2018 | 20:21
seryj_wolk: 1% это средняя величина по России. Самый спидоносный город это Самара, ну и Тольятти. В них 3% . Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск поменьше 2%.
А в Москве среднее ситуация по России.
В Африке есть страны где со СПИДом и похуже.