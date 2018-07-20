На 56-м году жизни умерла одна из переводчиков книг о Гарри Поттере Мария Спивак
На 56-м году жизни умерла одна из переводчиков книг о Гарри Поттере Мария Спивак. Об этом сообщила директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейман. О дате и месте похорон будет объявлено позже.
Комментарии7
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irdo 20 июля 2018 | 19:44
На 56-м году жизни умерла одна из переводчиков книг о Гарри Поттере Мария Спивак
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Но зато пережила время дожития для женщин.
Считай, повезло.
Теперь будет стимул доживать до 63 у женщин, видимо.
patrikk_1 20 июля 2018 | 19:50
На 56-м году жизни умерла одна из переводчиков книг о Гарри Поттере Мария Спивак...
Жалко. Царствие ей Небесное.
anemon 20 июля 2018 | 19:55
patrikk_1: Тебе больше некого пожалеть, портянко?
patrikk_1 20 июля 2018 | 19:58
anemon:
Мне всех жалко, кто умирает. Тем более, в 55 лет.
seryj_wolk 20 июля 2018 | 20:02
patrikk_1: Яркая иллюстрация к продолжительности жизни в рфии. Радо только ее правительство. На пенсии сэкономили.
zemljanka 20 июля 2018 | 19:57
Соболезнования родным.
putn_pnh 20 июля 2018 | 19:59
Я удивлен, что дожила до 55. Такую хрень переводить.