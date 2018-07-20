По последним данным, 17 человек погибли в результате опрокидывания прогулочной лодки-амфибии на озере Тейбл в штате Миссури. Как передает Reuters, в последние часы спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. По данным полиции штата, на борту лодки находились 29 пассажиров и двое членов экипажа. Лодка перевернулась в условиях штормовой погоды. Над озером бушевала гроза. По свидетельству очевидцев, лодку стали захлестывать волны, и она пошла ко дну.