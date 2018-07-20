По последним данным, 17 человек погибли в результате опрокидывания прогулочной лодки-амфибии на озере Тейбл
По последним данным, 17 человек погибли в результате опрокидывания прогулочной лодки-амфибии на озере Тейбл в штате Миссури. Как передает Reuters, в последние часы спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. По данным полиции штата, на борту лодки находились 29 пассажиров и двое членов экипажа. Лодка перевернулась в условиях штормовой погоды. Над озером бушевала гроза. По свидетельству очевидцев, лодку стали захлестывать волны, и она пошла ко дну.
Комментарии2
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proxozhij 20 июля 2018 | 20:05
В результате опрокидывания России внезапно стали зомби 150 млн человек.
sasass 20 июля 2018 | 20:09
К крокодилам ушли и от Трампа ушли..