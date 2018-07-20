На севере Петербурга на проезжую часть упал строительный кран
На севере Петербурга на проезжую часть упал строительный кран. Как передает ТАСС, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте находятся сотрудники полиции. Инцидент произошел на территории строительства ЖК «Богатырь-3». Застройку ведет группа компаний «Лидер Груп».
Комментарии2
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evgeny_biolog 20 июля 2018 | 19:47
"на проезжую часть упал строительный кран"
Выпил что ли?
sergilio 20 июля 2018 | 20:01
— Где ты был?
— На пляже.
— На пляже в рабочее время?
— А что, все было спокойно…
— Да у тебя на участке кран упал!
— Врешь!
— Кран!
— Врешь!
— Тебя с утра начальство ищет вне себя! Вот они уже идут! Постарайся из запутать!