На севере Петербурга на проезжую часть упал строительный кран. Как передает ТАСС, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте находятся сотрудники полиции. Инцидент произошел на территории строительства ЖК «Богатырь-3». Застройку ведет группа компаний «Лидер Груп».