Пять вагонов с мазутом сошли с рельсов на станции Полянки в Ярославле
Пять вагонов с мазутом сошли с рельсов на станции Полянки в Ярославле. Как передает ТАСС, четыре цистерны опрокинулись. Из одной из них возникла утечка. Повреждены 30 метров железнодорожного полотна. К месту следует восстановительный поезд, пострадавших нет. Задержаны два пассажирских и два пригородных поезда. Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб.
Комментарии5
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rusof_ob 20 июля 2018 | 19:40
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kottigr1 20 июля 2018 | 20:05
rusof_ob: Вот же счастье привалило жителям Ярославской области.. Газификации и по сей день нет, зато свалилось целых пять вагонов мазута. Будет теперь чем топиться..
А вот не было бы Путина, то и счастье бы этого не случилось.. Долгих лет ему...
rusof_ob 20 июля 2018 | 20:21
kottigr1: Долгих лет ему...
А жителям Ярославской области полных вагонов с мазутом...
captainobvious 20 июля 2018 | 20:08
вот оно, началось! подпольный обком действует...
- Партизанен!! Нихт шиссен!! Путин капут! )))
seryj_wolk 20 июля 2018 | 20:10
На фоне вони и вреда экологии от существующих уже свалок, вонь от мазута и вред окружающей среде никто и не заметит. Рядовое событие для рфии.