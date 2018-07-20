Пять вагонов с мазутом сошли с рельсов на станции Полянки в Ярославле. Как передает ТАСС, четыре цистерны опрокинулись. Из одной из них возникла утечка. Повреждены 30 метров железнодорожного полотна. К месту следует восстановительный поезд, пострадавших нет. Задержаны два пассажирских и два пригородных поезда. Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб.