Мэрия Москвы впервые согласовала проведение митинга против повышения пенсионного возраста в центре города
Мэрия Москвы впервые согласовала проведение митинга против повышения пенсионного возраста в центре города. Заявку на акцию на проспекте Академика Сахарова подала Либертарианская партия. Как сообщил организаторам первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник, мероприятие состоится 29-го июля с 14-ти до 16-ти часов. Заявленное число участников – до 10-ти тысяч.
Комментарии14
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ansata 20 июля 2018 | 19:42
Залебезил Собянин после высказанного мнения Непричемыша.
danko1 20 июля 2018 | 19:51
ansata: Если бы реальная оппозиция подала, то не согласовали.
А так даже выгодно для власти, что на митинг неизвестной партии мало народа придет.
По ЦТ потом просто скажут, что митинг против повышения пенсионного возраста не собрал и тысячи человек., что народ поддерживает реформу.
shlevet 20 июля 2018 | 19:57
danko1: //Если бы реальная оппозиция подала,...//
Боюсь вас огорчить, но реальной оппозиции в России нет.
Есть кучка фриков и флюгеров, способная только горлопанить: "Мы здесь власть!"
pmasel 20 июля 2018 | 19:59
danko1: Почему это неизвестной? Они большой митинг провели в против блокировки Телеги. Михаил Светов фигура конечно не однозначная, но заметная.
rusof_ob 20 июля 2018 | 19:44
У 10 тысяч фсбешников накрылся выходной. Ой, чуть не зыбыл спросить: лейсбо...., какая партия?
kottigr1 20 июля 2018 | 19:56
rusof_ob: Либертарианская партия - это все равно как "соколы" Жириновского, только натуралы..
banyi3 20 июля 2018 | 19:47
Вернувшийся из Афганистана британец приговорен к трем пожизненным срокам за изготовление взрывных устройств и подготовку теракта у здания парламента.
А несчастный Сенцов )
РИА Новости https://ria.ru/world/20180720/1525047192.html
alex_d 20 июля 2018 | 19:51
либертарианцы против повышения пенсионного возраста - это оксюморон.
истинный либертарианец должен быть вообще против пенсий. а не то что пенсий в 60...
lazich 20 июля 2018 | 20:04
Приду обязательно!
И уже не важно, кто организатор.
Важно, что Путин и правительство хотят меня нае...ть, а я без боя не дамся.
Я хотя бы попробую дать отпор.
ed10075 20 июля 2018 | 20:05
Ничего удивительного. Главный Начальник сегодня впервые высказал несогласие с проводимой реформой.
Собянин подсуетился первым, почуяв направление ветра. Поклонскую теперь поставят спикером Госдуры.
gencek 20 июля 2018 | 20:33
ed10075: ed10075:
Неужели сам Путин главный либертрансвестит ?
zolingen 20 июля 2018 | 20:06
Походу одна приличная партия
sasass 20 июля 2018 | 20:11
Президент дал сигнал - будут топить врагов народа...)))
gencek 20 июля 2018 | 20:30
Видно Собянин свою партию организовал - ливертарианскую в пику Жирику.