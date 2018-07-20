В ФРГ неизвестный напал с ножом на пассажиров городского автобуса

По первой информации, погибших нет, однако имеются раненые.

Прокуратура не исключает террористической подоплеки ножевой атаки. Пока точные обстоятельства происшествия не известны. Нападение произошло на линии городского автобуса в районе Кюкниц. Сейчас местность частично оцеплена.

По информации прокуратуры, ранено 8 человек. Ранее сообщались о 14 пострадавших. Представитель полиции официально заявил, что жертв нет. Преступник уже взят под стражу. Как заявил прокурор, речь идёт о молодом мужчине. Незадолго до задержания он оставил на месте происшествия дымящийся рюкзак. Объект был обезврежен.

Один из свидетелей рассказал изданию «Бильд», что мужчина ехал в автобусе, совершавшем поездку по маршруту в направлении Травемюнде. Он внезапно уронил рюкзак, вытащил орудие преступления и напал на пассажиров. Водитель тотчас же остановил автобус и открыл все двери, чтобы пассажиры могли выйти. Мужчина затем атаковал и водителя. Полицейские патрульной машины, случайно находившейся рядом, заметили ЧП и смогли быстро обезвредить преступника.

Обстоятельства происшествия выясняются. Личность нападавшего пока не установлена.