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19:05, 20 июля 2018

В ФРГ неизвестный напал с ножом на пассажиров городского автобуса

По первой информации, погибших нет, однако имеются раненые.

Прокуратура не исключает террористической подоплеки ножевой атаки. Пока точные обстоятельства происшествия не известны. Нападение произошло на линии городского автобуса в районе Кюкниц. Сейчас местность частично оцеплена.

По информации прокуратуры, ранено 8 человек. Ранее сообщались о 14 пострадавших. Представитель полиции официально заявил, что жертв нет. Преступник уже взят под стражу. Как заявил прокурор, речь идёт о молодом мужчине. Незадолго до задержания он оставил на месте происшествия дымящийся рюкзак. Объект был обезврежен.

Один из свидетелей рассказал изданию «Бильд», что мужчина ехал в автобусе, совершавшем поездку по маршруту в направлении Травемюнде. Он внезапно уронил рюкзак, вытащил орудие преступления и напал на пассажиров. Водитель тотчас же остановил автобус и открыл все двери, чтобы пассажиры могли выйти. Мужчина затем атаковал и водителя. Полицейские патрульной машины, случайно находившейся рядом, заметили ЧП и смогли быстро обезвредить преступника.

Обстоятельства происшествия выясняются. Личность нападавшего пока не установлена.

Комментарии

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aleksandr39 20 июля 2018 | 19:11

Это был ополченец -боевик -террорист -наемник -гражданин России из ОПГ " днр -лугандон " ,приехавший в Германию " отпуск " .

astet 20 июля 2018 | 19:24

aleksandr39: нет,
скорее всего
по странному стечению обстоятельств
это был представитель самой мирной религии.
Кастрировать - это первое,
что нужно делать с пойменными за руку
служителями Аллаха!
Аллах одобрит это.

polsan 20 июля 2018 | 19:20

Иранец, 34 лет напал на пассажиров и водителя, после чего был задержан проезжавшими мимо патрульными. У него немецкое гражданство. Он родился не в Германии.

ugiazov 20 июля 2018 | 19:37

polsan: Он так не любил европейцев, аж ехать в автобусе не мог.

oneoretwo 20 июля 2018 | 19:37

...сто процентов - чурка и муслим...
...больше толерантности, "фрицы"....

polsan 20 июля 2018 | 19:59

oneoretwo: а те 10 ть что пытали своего русского в колонии думаете лучше? Уж они там возле колонии этой и родились !

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