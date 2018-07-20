Суд Казахстана арестовал подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена

Оба признались, что нанесли спортсмену смертельные ранения.

Второй подозреваемый в убийстве фигуриста был задержан сегодня во время масштабной операции полиции. Арман Кудайбергенов рассказал, что дважды ударил ножом спортсмена. Решение о заключении его под стражу на 2 месяца суд принял заочно, еще когда шли поиски. Первого подозреваемого также арестовали до 20 сентября. Фигуранты уголовного дела не осознавали, что напали на знаменитого фигуриста, о том, что они убили Дениса Тена узнали из социальных сетей. Ранения обвиняемые нанесли, когда спортсмен увидел, что они снимают зеркала с его машины. В больницу молодого человека доставили в состоянии клинической смерти, врачи уже не смогли ничего сделать, он потерял 3 литра крови.

Всего неделю назад Денис Тен приезжал в Москву представлять свой кинопроект с участием режиссера Тимура Бекмамбетова. По задумке фигуриста, действие фильма происходит на экране компьютера. История картины рассказывает об отношениях глухой девушки и немого юноши. Тимур Бекмамбетов обещал реализовать идею Дениса Тена и посвятить фильм фигуристу.

Оба подозреваемых ранее были судимы за кражи.