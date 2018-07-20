По факту пыток в ярославской колонии возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Поводом стало видео с пытками осужденного в колонии. Об этом «Интерфакс» сообщила представитель регионального следственного управления Кристина Гузовская.

Сегодня «Новая газета» опубликовала видео, на котором, как утверждает издание, сотрудники ФСИН колонии избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

Необходимо выяснить, почему уголовное дело о пытках в ярославской колонии не появилось еще в прошлом году. Об этом в интервью «Эху» сказал председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он подчеркнул, что сейчас необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.

Он также упомянул, что есть немало примеров, когда проверки по жалобам заключенных проводятся успешно, и открываются уголовные дела.