По факту пыток в ярославской колонии возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия
По факту пыток в ярославской колонии возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Поводом стало видео с пытками осужденного в колонии. Об этом «Интерфакс» сообщила представитель регионального следственного управления Кристина Гузовская.
Сегодня «Новая газета» опубликовала видео, на котором, как утверждает издание, сотрудники ФСИН колонии избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.
Необходимо выяснить, почему уголовное дело о пытках в ярославской колонии не появилось еще в прошлом году. Об этом в интервью «Эху» сказал председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он подчеркнул, что сейчас необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
Он также упомянул, что есть немало примеров, когда проверки по жалобам заключенных проводятся успешно, и открываются уголовные дела.
Комментарии20
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kottigr1 20 июля 2018 | 19:10
Всё кончится хорошо.. Ментов пожурят, журналистов посадят, зека добьют ..
tom_tom 20 июля 2018 | 19:17
Добро пожаловать к русским! В Мир садистов и палачей!
http://bit.ly/2uNOiy4
lvl100500 20 июля 2018 | 19:28
tom_tom: В Мир садистов и палачей//
Сдаётся мне что ты и твой дружок кототигр ничего не знаете о мире русских. Я русский и почему то(вот незадача) в моем мире нет ни первых ни вторых. Хотя и такие наверное где то есть. Они везде есть, даже в вашем(уж не знаю в каком) мире. Сдается мне что вы господа к русским не относитесь, хотя и изъясняетесь на нашем языке. Верно вы из того эховского нероссийского большинства что отводят душу штампуя однообразные похожие на чушь комментарии.
pyfrjvsqfldjrfn 20 июля 2018 | 19:55
lvl100500: Привет человеку с чисто и исконно русским именем - Курт.
roman_i_olga 20 июля 2018 | 19:28
tom_tom: ну они же не в попу его это самое....
lvl100500 20 июля 2018 | 19:24
kottigr1: Хер вы угадали гражданин. Мерзавцев точно посадят. Это вам не США, где в Гуантанамо пытают и издеваются над неосуждёнными людьми схваченными только лишь за подозрения в терроризме.
kottigr1 20 июля 2018 | 19:33
lvl100500:
"Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей полицейского Артема Блыжкова, на глазах которого другой полицейский, его подчиненный, насмерть забил задержанного, — сообщает Медиазона.
Блыжкова признали виновным по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
"В петербургском отделе полиции найден повешенным безрукий инвалид, вызванный на допрос как свидетель
Следователи Санкт-Петербурга проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела повешенного мужчины в полицейском участке. По предварительной версии, мужчина, вызванный на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля, совершил самоубийство. При этом известно, что у погибшего были ампутированы верхние конечности.
Инвалид 1985 года рождения найден мертвым вечером 18 июля в 10-м отделе полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Северной столицы.
"По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого устанавливаются, - сказано в пресс-релизе."
lvl100500 20 июля 2018 | 19:39
kottigr1: "Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей полицейского Артема Блыжкова, на глазах которого другой полицейский, его подчиненный, насмерть забил задержанного//
А с тем что забил до смерти что сделали? Ты допиши, пес!
//Инвалид 1985 года рождения найден мертвым вечером 18 июля в 10-м отделе полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Северной столицы. ///
Пес, я погуглил... Источник МК, ну как то не впечатляет...Такая же вонючая помойка что и УХО.
Я согласен что и среди ментов есть бандиты и это беда, но....
kottigr1 20 июля 2018 | 19:46
lvl100500: Странное у тебя имя .. Псина.
Совсем ты нюх потерял. Даже сайт своих коллег-вертухаев найти не можешь..
http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1054618/
А вот и сама новость опубликованная путинским рупором пропаганды..
http://www.interfax.ru/russia/519327
rus215 20 июля 2018 | 19:36
lvl100500: расскажите подробнее про гуантамо.
может с лекциями по америке проедетесь?
pavlovsky 20 июля 2018 | 19:37
lvl100500: и про линчуемых негров не забываем, и жертв Въетнама!!!
lvl100500 20 июля 2018 | 19:44
pavlovsky: Американцев не волнуют чужие жертвы. а негров там уже нет, есть афроамериканцы.
polsan 20 июля 2018 | 19:29
kottigr1: возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия
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На видео же видно, что десятеро пытают с особой жестокостью одного, какое же это превышение полномочий?!
banyi3 20 июля 2018 | 19:17
Зная репутацию НГ, я бы с выводами не торопился. Слишком идиотическая съёмка... Все сразу а наверху старший офицер ))) Если это правда , то всё ФСИН - в психушку!
kottigr1 20 июля 2018 | 19:23
banyi3: Леонтьев уже выступил с опровержением. Спутниковые снимки МО РФ и исследования "Антей" неопровержимо доказали, что съемки производили в студиях Голливуда, а в главной роли играл Эдди Мёрфи.. На какую только подлость не пойдут проклятые жидобандеровцы лишь бы опорочить Величие Владимира Владимировича России...
ed10075 20 июля 2018 | 19:23
Виновных не установят, действия всех десяти избивавших признают как самооборона, а напавшего на них Макарова, за избиение пятками их резиновых дубинок накажут дополнительным сроком. И к тому же привлекут к уголовной ответственности за развратные действия, так он пытался соблазнить десять добропорядочных вертухаев своим обнаженным голым задом.
Россеюшка наша, и мы в ней, горемычные.
timwlad78 20 июля 2018 | 19:27
По факту пыток в ярославской колонии возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия
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Ну это дежурная отписка,что меры принимают не оставляя без внимание обращение общественности .
И превышение полномочий с применением насилия можно прилепить любому оппозиционеру и засадить его за решётку.
Итальянская забастовка называется этот метод.
Протестанты оппозиционеры всегда забывают что палка о двух концах.
lvl100500 20 июля 2018 | 19:33
timwlad78: И превышение полномочий с применением насилия можно прилепить любому оппозиционеру и засадить его за решётку. //
И много оппозиционеров сидит с подобной прилепленной статьёй? Наши оппозиционеры как правило присаживаются за банальное воровство.
ugiazov 20 июля 2018 | 19:42
Это не превышение. Это голый садизм.
xuato 20 июля 2018 | 19:50
ФСИН им. Малюты Скуратова. РФ утонула в средневековье. Ведь тюрьма это не подвал с дыбой и параклисиархами эпохи Ивана Грозного или Алексея Михайловича Тишайшего (ибо никто и пикнуть не мог при нем) а наказание изоляцией от общества за правонарушение. Скоро дойдет что будут псы режима совершал налёты на дворы опальных политиков , отбирая у них жён и дочерей «на блуд» царским приближенным.