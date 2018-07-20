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19:00, 20 июля 2018

Окончательного решения по пенсионной реформе еще нет, — объявил президент России

При этом Владимир Путин отметил, что сама идея повышения пенсионного возраста ему не нравится.

«Вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Он ведь не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с меньшей или большей интенсивностью, на протяжении многих лет. Разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан».

Владимир Путин также отметил, что нынешний возраст выхода на пенсию принимали с учетом того, что в будущем он поднимется.

Комментарии

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kottigr1 20 июля 2018 | 19:08

Карликовый Император решил пока дать заднюю.. Зато какой замах !

romashka__ 20 июля 2018 | 19:11

Сначала надо общий уровень жизни ( не выживания) поднять.
Для этого нужен другой стиль правления в России.

После думать о повышении пенсионного возраста.

tvitov66 20 июля 2018 | 19:12

romashka__: судя по всему царь за нас переживать будет ... но повышение возраста подпишет

romashka__ 20 июля 2018 | 19:13

tvitov66: А несогласных посадит?

luger_max_otto 20 июля 2018 | 19:37

Ну что Вы. Это же классика- этап "этонемы". Так что лозунг "Хутина- на пуй" по- прежнему актуален: мы получили от него очередную порцию брехни.

pavel_svr 20 июля 2018 | 19:38

tvitov66:
// ...но повышение возраста подпишет...//
Орех молодеет, вы стареете...
Я за вас переживаю.

tvitov66 20 июля 2018 | 19:53

pavel_svr: за себя убогого переживай, а я в иносраный ПФ давно взносы плачу и через пару лет гражданство ЕС получу ... продолжай цуловать в по Пу

kottigr1 20 июля 2018 | 19:13

romashka__: Зря все так переживают.. У пенсионного возраста будут и исключения..
Менты и чекисты будут уходить на пенсию в 35-45 как и раньше.. Путин же не зверь какой-то..

romashka__ 20 июля 2018 | 19:17

kottigr1: ментов и чекистов надо сократить раз в 5.
Стране нужны рабочие руки, а не дармоеды, издевающиеся над людьми по отмашке того же Путина. Пора бы сбалансировать доходы и расходы госслужащих. Там тоже дармоедов хватает.

astet 20 июля 2018 | 19:21

romashka__: Исходя из слов Путина
можно заключить,
что бандиты из ЕР
пошли против основателя
и главаря банды под названием ЕР
Владимира Путина???
Смерти достойны предатели интересов Путина!

pavel_svr 20 июля 2018 | 19:46

astet:
// Смерти достойны предатели интересов Путина!//
У Путина интерес, чтоб вы дольше работали охранником?! Что-то верится с трудом. Может его интерес ЕР подстваить? Тоже как-то странно...
В чем его интерес?! Просветите гражданин, прошу вас... как-то не понятно.

fig__vvam 20 июля 2018 | 19:57

pavel_svr: пес, а ты кем работаешь? Ты хоть день в жизни работал не вертухаем?
Или как получил ее от папы по наследству, так и отработал вертухаем всю жизнь?

tvitov66 20 июля 2018 | 19:21

romashka__: судя по разумению нацЛидера Железняка и Поклонскую надобно наградить, а не наказывать, а остальную ЕР распустить к чёртовой матери

pavel_svr 20 июля 2018 | 19:41

kottigr1:
// Менты и чекисты будут уходить на пенсию в 35-45 как и раньше.. //
Но вы то от нас так рано не уйдёте?! Может вам в академию?

gordy 20 июля 2018 | 19:54

"Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста."

Значит, надо ждать решения вопроса иными средствами?

pavel_svr 20 июля 2018 | 19:36

romashka__:
// Сначала надо общий уровень жизни ( не выживания) поднять.//
И кто этот уровень будет поднимать? Путин?
А может попробуете сами? Ну так для смеха? Что кроме поднятия тостов (за Навального), ещё умеете делать? Может медсестрой? Там сейчас нормальные деньги...

tvitov66 20 июля 2018 | 19:41

pavel_svr: если не ПУтин, то кто? Саакашвили что ли?

pavel_svr 20 июля 2018 | 19:51

tvitov66:
// если не ПУтин, то кто? Саакашвили что ли? //
Все с вами ясно...
Вы то сами кто?! Тварь дрожащая, или всё-таки человек?! Если головой работать не получается, руками попробуйте.
Приезжайте на стройку будем вместе ваш уровень (жизни) поднимать...

tvitov66 20 июля 2018 | 19:56

pavel_svr: если у вас образования и способностей для умственного труда не хватает, то продолжайте составлять конкуренцию гастарбайтерам, а я за компьютером посижу

fig__vvam 20 июля 2018 | 19:59

pavel_svr: пес, а ты на какой стройке работаешь охранником? Сообщи. Мы придем на тебе посмотреть.
Ты, шваль, всех поучаешт, а сам ведь ни дня работал.

polikarpich 20 июля 2018 | 20:03

pavel_svr: Опять очередное пустомельство? Это называется "порожняки гонять".
"Начни с себя", "сделай себя сам", "всё в наших руках"...
Всё, да не всё.
А к нам слабо приехать? Я бы с удовольствием полюбовался на "поднятие уровня". Хоть на стройке, хоть не на стройке. Где-нибудь на заводе за 10 - 12 тыр. Не спорю, есть и поболее. Но не намного.
Ну такие все, блин, деловые и работящие! Одни они только работают, а все либералы хилые, никчёмные и только Навального славят!
:-)

pavel_svr 20 июля 2018 | 20:18

polikarpich:
Я уже поездил...
Зачем ехать где не платят? Ехать надо туда, где можно заработать.
А все эти обиженые разговоры: «у нас 10 тысяч», для мечтателей. На землю спустись и езжай, все приезжают, работают, а наши на печи ждут чудес от Путина.
Не будет помощи, сам думай что делать...

tvitov66 20 июля 2018 | 20:22

pavel_svr: поэтому вы поехали туда, где необходимо подрабатывать по ставке 11-80?

pavel_svr 20 июля 2018 | 20:34

tvitov66:
Я волонтёр здеся бесплатно. Удивительно?! И так бывает. Вы знаете, даже скидок нет. Приходишь в налоговую, говоришь им: я за власть борюсь... А они смотрят... не понимают.
Короче, от вас никакой пользы, даже в деньгах.. только потеря времени.

vilingrad 20 июля 2018 | 19:15

kottigr1: Украинский английским: PUT IN HIGH LOW!

palmcoast___ 20 июля 2018 | 19:20

А окончательного решния нет потому, что еще точно не решили на сколько поднимать., правильнее ведь было бы подтянутся к дружественной сегодня Америке.., а в США пенсия с 67 для мужчин и женщин. Почему Россия должна отставать?, она что, лыком шита?

kottigr1 20 июля 2018 | 19:37

palmcoast___: Во Французской Полинезии бывает по сию пору и людей кушают. Думаете, что Путину есть о чем задуматься по этому поводу ?

aallttoo 20 июля 2018 | 20:00

kottigr1: щазззз. чекисты заднюю не дают

post_v 20 июля 2018 | 19:10

Старинная русская поговорка
"Один с сошкой а семеро с ложкой"

это не про Госдуму и ПФР ?

rusof_ob 20 июля 2018 | 19:24

post_v: это про озеро.

nezaputin2018 20 июля 2018 | 19:11

Повысить пенсионный возраст, чтобы увеличить пенсию к 2024 году на 1 000 рублей. Разве так делается? При нормальных бы пенсиях никто и не вякал бы. А тут. А то, что возрастной предел для некоторых работодателей остаётся 45 лет, - тоже нормально?

ly4_sveta 20 июля 2018 | 19:11

Вокруг да около. «Да»и «нет» не говорить ...
и так далее. И поднять хочется и разонравиться
не хочется. Из серии - Казнить нельзя помиловать.

witus812 20 июля 2018 | 19:14

Бу-га-гаааа...
Путин сделал крайними депутатов единороссов в Думе...
Одна Поклонская свою голову имеет на плечах... остальные марионетки деревянные...

diximania1948 20 июля 2018 | 19:14

Царёк всплакнул, но верёвку на шее народа затянул потуже.

rusof_ob 20 июля 2018 | 19:50

diximania1948: "Самый человечный человек!"

witus812 20 июля 2018 | 19:16

Путине еще ничего не сделал, что бы остановить это. и не сделает. Это вс маневры в доброго царя, что б отвлечь внимание и уменьшить протестное настроение.

tvitov66 20 июля 2018 | 19:30

witus812: все смараторенное поступало в личный фонд перзидента и благополучно распределялось нацЛдером ... Короче опять бояра вино-ВАТА, а царь он добрый!

witus812 20 июля 2018 | 19:34

tvitov66: еще не добрый... не фак т что остановит это кидалово... без его воли ничего этого не было бы начато

tvitov66 20 июля 2018 | 19:45

witus812: без его воли и накопления не мараторили бы (при этом в Законе "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ даже слова МАРАТОРИЙ НЕТ!) и не надо было планку поднимать ... Или предлагаете им вернуть украденное за 4 года? Это бесчеловечно!

witus812 20 июля 2018 | 19:58

tvitov66: предлагаю выходить на митинги на улицу и в сентябре на региональных выборах прокатить единороссов...

tvitov66 20 июля 2018 | 20:12

witus812: по моему разумению нуна наоборот затаиться и не проявлять навальностей пока реальная волна возмущения от обнищания не накроет быдловату, иначе опять сольем ... а эту хрень потом и отменить можно

black_velvet 20 июля 2018 | 19:18

крабэ дал попятную

inkphone 20 июля 2018 | 19:19

Престарелый дурачок "референдум" ещё не предлагал провести? Он может, уже хвастался.

tvitov66 20 июля 2018 | 19:36

inkphone: наш нацЛидер (большая Л, а не П - не ПОПУтайте) умеет референдумы проводить исключительно на аннексированных территориях и то под дулами спецназа, что бы беспорядков не было и порядок был

seryj_wolk 20 июля 2018 | 19:19

У Путина такое же противоречие, как в словах героя, которого играл Леонов: Я не трус, но я боюсъ.

rusof_ob 20 июля 2018 | 19:21

От этих слов у буратин потекли слезы умиления, у кого в мире есть еще такой чуткий и заботливый президент.

vedma2017 20 июля 2018 | 19:22

Ну да, вурдалаку не нравится пить кровь ...

yralez 20 июля 2018 | 19:24

Кому ты чешешь, плешивый ?

evgeny_biolog 20 июля 2018 | 19:27

"сама идея повышения пенсионного возраста ему не нравится."

Конечно, пенсионный возраст в России надо не повышать, а снижать ...

sadda 20 июля 2018 | 19:32

А чего же не сделают прогрессивную шкалу налога? привыкли все проблемы решать за счет бедных.

tvitov66 20 июля 2018 | 19:38

sadda: а она и так прогрессивная, причем прогресс в том, что его друзья не то что не платят, а как раз наоборот

salut__521 20 июля 2018 | 19:33

Фюрер проснулся и сразу давай белые одежды примерять - не нравются ему, видите ли, все варианты. Ну дык предложь свой - быдлоконтингент в печку за 5 лет до достижения пенсионного возраста!

blahovdav 20 июля 2018 | 19:39

Тупой развод слопатоедских лохов... История стара, как мир- игра в хорошего и плохого полицейского. Хороший и добрый плешивый полицейский скостит срок до 63 лет. Вата ликует и славит Крыса, ругает плохого полисмена-ГосдуруХайль Путлер

witus812 20 июля 2018 | 19:55

Сейчас буде классика продажника... Да.. Но...

Да, это повышение плохо...

Потому услышим... Но без него типа будет плохо.... Развод лохов одним словом

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