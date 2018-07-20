При этом Владимир Путин отметил, что сама идея повышения пенсионного возраста ему не нравится.

«Вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Он ведь не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с меньшей или большей интенсивностью, на протяжении многих лет. Разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан».

Владимир Путин также отметил, что нынешний возраст выхода на пенсию принимали с учетом того, что в будущем он поднимется.