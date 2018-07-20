Задержанные по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена не знали, на кого они напали
Как сообщил начальник департамента внутренних дел Алматы Серик Кудебаев, о том, что они убили бронзового призера сочинской олимпиады, они узнали из соцсетей, когда были в бегах. Как сообщалось, полиция сегодня задержала второго подозреваемого в убийстве фигуриста, который признался, что нанес погибшему два ножевых ранения.
Комментарии5
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shlevet 20 июля 2018 | 18:42
Это конечно же их оправдывает.
Понять и простить
cat 20 июля 2018 | 18:47
Так надо дать им возможность исправиться. Научить различать, кого грабить и убивать можно, а кого нельзя.
uaslavaua 20 июля 2018 | 18:49
В носовых ведь нет подробностей, почему произошла потасовка, я не думаю, что вот просто так взяли и удалили ножом, вполне вероятно фигурист сам спровоцировал драку, мог обозвать кого-нибудь из этих двух, или выглядел как пидорас. СНГ не «толерантная» Европа, каждый должен подумать 10 раз, прежде чем делать шпане замечания, для этого есть полиция и не ходить по городу как педик
lvl100500 20 июля 2018 | 18:54
Какая разница на кого они напали и убили? Это не имеет никакого значения.
logo 20 июля 2018 | 19:00
Не успели повеситься - очень зря..