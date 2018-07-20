Задержанные по подозрению в  убийстве фигуриста Дениса Тена не  знали, на кого они напали

Как сообщил начальник департамента внутренних дел Алматы Серик Кудебаев, о том, что они убили бронзового призера сочинской олимпиады, они узнали из соцсетей, когда были в бегах. Как сообщалось, полиция сегодня задержала второго подозреваемого в убийстве фигуриста, который признался, что нанес погибшему два ножевых ранения.