Руководство головного института Роскосмоса ЦНИИмаш может быть допрошено в рамках дела о госизмене
Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее в ЦНИИмаш и в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона прошли обыски. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился оказать следствию максимальное содействие. По данным «Коммерсанта», ФСБ проверяет версию об утечке за рубеж секретных Наработок российской промышленности в части гиперзвука.
Комментарии9
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danko1 20 июля 2018 | 18:40
Наверное, в 37 г. меньше было новостей о гос.измене, чем при Путине, который всюду врагов ищет, не желая в зеркало посмотреть и на ближайшее окружение.
fig__vvam 20 июля 2018 | 18:51
danko1: ВЫот она измена где окопалдась. Враг не дремлет.
шпионы продают секреты.
Интересно,
где они их нашли.
Втюхивают, как обычно всякую туфту иностранцам, матрешек и ушанки.
Фигли-мигли и елки палки за хорошее выдают. (с)
pmasel 20 июля 2018 | 19:02
fig__vvam: Мрикосам дезу фтюхивают. И создают видимость, что разработки настоящие.
korikov 20 июля 2018 | 18:52
danko1:
Вот мне интересно, а вы не возмущаетесь так тем, что в США россиянке грозит пять лет за то, что она пыталась связаться с американскими политиками? То есть это не 37-ой год? А когда в России проводят расследование в связи с передачей иностранному государству секретных технологий, это 37-ой год?
fig__vvam 20 июля 2018 | 19:01
korikov: Педя, ей грозит срок за то, что она нарушила американский закон. Выполняя функции агента российского правителства не зарегистрировалась в качестве ьтакового.
Занятие проституцией ради получения информации ей в вину пока не поставили.
sniper777 20 июля 2018 | 19:02
korikov: .. не 5 лет, а 15 минимум. А за что никто не знает, но сделают всё от них возможное, но хомячье стадо здесь с пиндосами солидарно - Бутина шпионка!
venmud 20 июля 2018 | 18:47
"ФСБ проверяет версию об утечке за рубеж секретных Наработок российской промышленности в части гиперзвука."
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Там, где появляется Рогозин, вместо результатов работы возникают уголовные дела.
banyi3 20 июля 2018 | 18:53
Печалька для либералов.. их друганов подловили)
sniper777 20 июля 2018 | 18:59
Зря наложили мораторий на смертную казнь, зря. Сейчас бы этим продажным проституткам оставалась одна надежда на господа бога, которого в реальности нет, а значит им светило 9 грамм в голову.