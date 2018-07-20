Руководство головного института Роскосмоса ЦНИИмаш может быть допрошено в рамках дела о госизмене

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее в ЦНИИмаш и в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона прошли обыски. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился оказать следствию максимальное содействие. По данным «Коммерсанта», ФСБ проверяет версию об утечке за рубеж секретных Наработок российской промышленности в части гиперзвука.