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18:29, 20 июля 2018

Футбольный клуб «Торпедо Москва» отказался подписать контракт с темнокожим футболистом Эрвингом Ботакой

Футбольный клуб «Торпедо Москва» отказался подписать контракт с темнокожим футболистом Эрвингом Ботакой. Как заявили в руководстве черно-белых, к дискриминации данное решение не имеет никакого отношения.

Еще 13 июля «Торпедо», выступающее сейчас в ПФЛ, объявило о переходе Эрвинга Ботаки, имеющего африканские корни. Почти тут же в группе во «ВКонтакте» фанатской группировки «ЗАПАД-5 ULTRAS – появилось заявление о том, что, подписывая чернокожего игрока, новое руководство клуба проявляет неуважение к болельщикам.

Вскоре в группе было опубликовано еще одно сообщение, касающееся данной темы: «В наших цветах есть чёрный, но в рядах только белые!» – написали фанаты.

И вот сегодня стало известно, что «Торпедо» отказалось подписывать Ботаку. Невзирая на то, что футболист является воспитанником клуба. При этом, президент черно-белых Елена Еленцева отметила, что негодование болельщиков и вопросы расовой дискриминации тут ни при чем.

По ее словам, изначально переход футболиста должен был состояться бесплатно. Однако на днях предыдущий клуб заявил о необходимости выплаты компенсации за Ботаку. Что не устроило руководство клуба.

Столичное «Торпедо» неоднократно наказывалось в связи с расистским поведением болельщиков денежными штрафами и даже закрытием трибун.

Комментарии

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a_111111 20 июля 2018 | 18:50

Конечно они не расисты...

lvl100500 20 июля 2018 | 19:00

УХО отвечает за свои слова или как всегда лишь бы пукнуть? Причина отказа действительно в цвете кожи тренера?

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