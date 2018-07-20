В Казахстане задержали двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена,— сообщает полиция. Спортсмен был убит 19 июля. Грабители ранили его ножом. Пострадавший потерял много крови. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Денис был невероятно талантливым фигуристом, — рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Денис Тен был одним из ее воспитанников.

Денис Тен – многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады в Сочи.