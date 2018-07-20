В Казахстане задержали двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена
В Казахстане задержали двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена,— сообщает полиция. Спортсмен был убит 19 июля. Грабители ранили его ножом. Пострадавший потерял много крови. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Денис был невероятно талантливым фигуристом, — рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Денис Тен был одним из ее воспитанников.
Денис Тен – многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады в Сочи.
Комментарии1
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polsan 20 июля 2018 | 18:39
Жалко Дениса, такой молодой!
А эти ублюдки сказали, что узнали что убили бронзового призёра Олимпиады в Сочи из соцсетей! Да и мы узнали, об этом только потому, что убили Дениса. А сколько гибнет от рук преступников каждый день ... Жестокость, захлестнула мир.