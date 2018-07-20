Россия продолжит делать всё возможное для освобождения Марии Бутиной. Об этом сказал посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России объявило о запуске флешмоба в социальных сетях в связи с арестом Марии Бутиной.