Россия продолжит делать всё возможное для освобождения Марии Бутиной
Россия продолжит делать всё возможное для освобождения Марии Бутиной. Об этом сказал посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России объявило о запуске флешмоба в социальных сетях в связи с арестом Марии Бутиной.
Комментарии3
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sasass 20 июля 2018 | 18:33
Важная птица , видимо , суп попала...
fig__vvam 20 июля 2018 | 18:57
sasass: Министерство иностранных дел России объявило о запуске флешмоба
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Здорово, значит все запущено, если только и могут, что флешмоб запустить.
Они идиоты?
или обычные дипломатические каналы и методы им недоступны?
Впрочем, если там все такие как Маша немытая ....
a_111111 20 июля 2018 | 18:53
А мне помниться что по Российским законам сутенерство уголовное преступление... Это я про кураторов...