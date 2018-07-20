В центре Киева прошли памятные мероприятия в честь годовщины убийства Павла Шеремета

Журналист погиб при взрыве автомобиля два года назад, это преступление пока не раскрыто.

Акция памяти Шеремета прошла сегодня утром на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где два года назад была подорвана машина Шеремета. Как передает ТАСС, там же был установлен портрет убитого журналиста, к которому люди несли цветы, а рядом зажигали лампадки. Также туда пришли активисты с плакатами с требованием расследовать преступление.

Правоохранительные органы должны знать, что общество неудовлетворительно оценивает их работу по этому делу, сказала «Эху Москвы» главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио «Вести», сработало взрывное устройство. Заказчики, организаторы и исполнители преступления не найдены, а все решения судов по этому делу были засекречены около года назад. Первоначально среди версий убийства назывался «российский след», профессиональная деятельность журналиста, дестабилизация обстановки на Украине, а также личные мотивы.

В полиции Украины утверждают, что продвинулись с расследованием убийства, и сейчас есть возможность установить того, кто подорвал автомобиль Шеремета.