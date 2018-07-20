В центре Киева прошли памятные мероприятия в честь годовщины убийства Павла Шеремета
Журналист погиб при взрыве автомобиля два года назад, это преступление пока не раскрыто.
Акция памяти Шеремета прошла сегодня утром на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где два года назад была подорвана машина Шеремета. Как передает ТАСС, там же был установлен портрет убитого журналиста, к которому люди несли цветы, а рядом зажигали лампадки. Также туда пришли активисты с плакатами с требованием расследовать преступление.
Правоохранительные органы должны знать, что общество неудовлетворительно оценивает их работу по этому делу, сказала «Эху Москвы» главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио «Вести», сработало взрывное устройство. Заказчики, организаторы и исполнители преступления не найдены, а все решения судов по этому делу были засекречены около года назад. Первоначально среди версий убийства назывался «российский след», профессиональная деятельность журналиста, дестабилизация обстановки на Украине, а также личные мотивы.
В полиции Украины утверждают, что продвинулись с расследованием убийства, и сейчас есть возможность установить того, кто подорвал автомобиль Шеремета.
Комментарии5
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max3446 20 июля 2018 | 18:32
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что смена власти на Украине в результате «евромайдана» была псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа.
Об этом он рассказал The Washington Post.
Таким образом Сальвини охарактеризовал события 2014 года на Украине, сравнивая их с законным референдумом в Крыму, на котором большинство граждан проголосовали за присоединение к России.
«Сравните (референдум в Крыму. — прим. ред.) с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — заявил политик.
При этом он отметил, что в мире есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации.
«Там (в Крыму. — прим. ред.) прошёл референдум, на котором 90% голосовавших выступили за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», — сказал политик, отвечая на слова журналиста, что голосование на полуострове якобы было фейковым.
Ранее Сальвини заявил, что итальянские власти намерены до конца года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций.
romashka__ 20 июля 2018 | 18:40
max3446: Этот Маттео - оппортунист.
Павла Шеремета очень жаль.
minerr 20 июля 2018 | 18:46
romashka__: Ты перед тем как употреблять какое-нибудь слово, вначале поинтересуйся его реальным смыслом. Он мог бы называться оппортунистом (приспособленцем) если бы говорил вслед за всеми в западной массовке о "великой демократической украинской революции 2014-го года". Он говорит совершенно противоположное мнение.
sniper777 20 июля 2018 | 18:56
romashka__: Не показывай свою тупость и безграмотность.
sniper777 20 июля 2018 | 18:54
...и никогда не найдут если не сменится эта бандитская власть.