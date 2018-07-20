Журналисток «Дождя» вызвали на допрос в МВД по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Об этом «Эху» рассказала исполняющая обязанности главного редактора телеканала Александра Перепелова.

Как отмечает «Дождь», поводом для вызова следователю стала серия программ «Прослушка» от 28 июня, где Сагиева и Михайлова обсуждают письма обвиняемых по делу Али Абянова и Андрея Ковальчука. Абянов – бывший завхоз российского посольства, рассказывал в письме из СИЗО о том, что своих «пособников» впервые увидел в суде, а чемоданы с кокаином хранил с ведома «безопасников». Он также утверждал, что первый секретарь посольства Воробьев знал о кокаине.

В феврале власти Аргентины рассказали о попытке переправить из Буэнос-Айреса в Москву почти 400 килограммов кокаина. Чемоданы хранились в подсобном помещении школы при российском посольстве.