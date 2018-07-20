ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия
По данным «Коммерсанта», в рамках дела сегодня утром прошли обыски в Центральном НИИ машиностроения в подмосковном Королеве, а также в офисе директора Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в Москве. Обе структуры входят в состав Роскосмоса.
В «Роскосмосе» действительно проходят обыски, подтвердил «Эху» руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко. При этом он добавил, что следственным органам оказывается всё необходимое содействие. Устименко добавил, что после окончания обысков будет предоставлена дополнительная информация.
Фигурантами дела о госизмене могут стать научные сотрудники ЦНИИМАШ, — утверждают источники «Интерфакса». По их данным, Пайсон лично не имел допуска к секретным сведениям по гиперзвуковым разработкам. Он находится в России и никаких обвинений ему пока не предъявлено. Сам Пайсон комментировать ситуацию отказался. В разговоре с РБК он попросил не упоминать его в контексте уголовного дела. «Чем меньше вы меня упоминаете, тем всем будет лучше», — сказал он.
Разработка гиперзвукового оружия представляет собой важнейшее направление новой гонки вооружений. И в этом контексте попытки иностранных спецслужб получить информацию о российских наработках могут быть связаны с желанием установить, блефует ли Кремль, заявляя об успехах в этой сфере. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц, комментируя информацию об обысках на предприятиях космической отрасли по делу о госизмене, связанном с передачей сведений о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.
«Удастся или нет каждой из сторон достичь этой фантастической скорости – большой вопрос, и то, как это удастся сделать. Конечно, все разведки, и прежде всего американская разведка, заинтересованы узнать, Россия блефует или нет», — сказал он.
Комментарии8
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oprswen 20 июля 2018 | 18:18
раскрыта страшная военная тайна: гиперзвуковые ракеты в рашке существует только в мультиках!
danko1 20 июля 2018 | 18:21
oprswen: Кого ищут?
Разве ФСБ местонахождение Путина, открывшего эту тайну, неизвестно?
jetsam 20 июля 2018 | 18:28
oprswen: еще хуже. гораздо хуже.
_все_ о чем балакает путен - только в мультиках.
и рост ввп. и вхождение в пятерочку (и ТУ и эту).
и рост доходов и рост медицины и космос и подлодки
и сирия и поток-2..3..99 - все это только в мультиках.
да и сами мультики - не всем доступны.
только при целовании бюстика златого импортного тельца.
и - только после употребления коры дуба на марганцовке
с добавлением подорожника.
vilingrad 20 июля 2018 | 18:23
"Не верю!"(Станиславский)
Сами эту туфту слили, сами будут искать утечку... В общем, Армата на марше:)
juche 20 июля 2018 | 18:26
Ответ на Бутину
greeg1 20 июля 2018 | 18:29
Дальше утечка будет ещё интенсивнее. Достаточно взглянуть на статистику предательства американских и российских граждан.
sm59 20 июля 2018 | 18:35
Теперь, называя Хрень - Хренью ... совершаешь госизмену!!!
sasass 20 июля 2018 | 18:41
Фейк секретным не может быть , а блеф мультипликационный вполне может быть реальным...