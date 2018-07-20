ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия

По данным «Коммерсанта», в рамках дела сегодня утром прошли обыски в Центральном НИИ машиностроения в подмосковном Королеве, а также в офисе директора Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в Москве. Обе структуры входят в состав Роскосмоса.

В «Роскосмосе» действительно проходят обыски, подтвердил «Эху» руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко. При этом он добавил, что следственным органам оказывается всё необходимое содействие. Устименко добавил, что после окончания обысков будет предоставлена дополнительная информация.

Фигурантами дела о госизмене могут стать научные сотрудники ЦНИИМАШ, — утверждают источники «Интерфакса». По их данным, Пайсон лично не имел допуска к секретным сведениям по гиперзвуковым разработкам. Он находится в России и никаких обвинений ему пока не предъявлено. Сам Пайсон комментировать ситуацию отказался. В разговоре с РБК он попросил не упоминать его в контексте уголовного дела. «Чем меньше вы меня упоминаете, тем всем будет лучше», — сказал он.

Разработка гиперзвукового оружия представляет собой важнейшее направление новой гонки вооружений. И в этом контексте попытки иностранных спецслужб получить информацию о российских наработках могут быть связаны с желанием установить, блефует ли Кремль, заявляя об успехах в этой сфере. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц, комментируя информацию об обысках на предприятиях космической отрасли по делу о госизмене, связанном с передачей сведений о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

«Удастся или нет каждой из сторон достичь этой фантастической скорости – большой вопрос, и то, как это удастся сделать. Конечно, все разведки, и прежде всего американская разведка, заинтересованы узнать, Россия блефует или нет», — сказал он.