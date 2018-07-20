Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления видео с пытками в ярославской колонии

Проверку проведут прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, в материалах следствия указано, что сотрудники колонии применили насилие в отношении заключенного. Основанием для вмешательства Следственного комитета стала запись с видеорегистратора представителя ФСИН, которую опубликовала «Новая газета». На кадрах сотрудники колонии жестоко избивают дубинкой заключенного Евгения Макарова, удары наносят по лицу, мужчину обливают водой. Имя и фамилия осужденного несколько раз звучат на видео, когда он теряет сознание. В комнате присутствовали несколько человек, заключенному заломили руки и постоянно оскорбляли. З

апись сделана 29 июня прошлого года, она оказалась в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Избиение привело к тяжелым последствиям и серьезным травмам. У Евгения Макарова появилась гематома под правым глазом, в левом лопнули сосуды, на голове образовалась шишка, на руках порезы от наручников, левая нога была желтовато-синего цвета, правая гноилась. Ходить мужчина почти не мог, ему трудно было сидеть. Все это зафиксировано в протоколе осмотра заключенного. На сообщение о пытках отреагировали во ФСИН. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний осудило действия подчиненных, назначена проверка, в Ярославскую колонию направлена специальная комиссия. Не оставила без своего внимания ситуацию с избиением заключенного и прокуратура. В ведомстве начали проверку, которая основана на видеозаписи, зафиксировавшей пытки.

Евгений Макаров осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, срок его заключения истекает в октябре.

Необходимо выяснить, почему уголовное дело о пытках в ярославской колонии не появилось еще в прошлом году. Об этом в интервью «Эху» сказал председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он подчеркнул, что сейчас необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.

Он также упомянул, что есть немало примеров, когда проверки по жалобам заключенных проводятся успешно, и открываются уголовные дела.

В ярославской колонии регулярно происходили унижения и избиения заключенных, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Руси сидящей» и общественный защитник фигуранта «Болотного дела» Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Делоне. «Это пыточная колония, куда регулярно заходил местный ОМОН и устраивал массовое избиение разной степени тяжести, по настроению. Там все время было переполнено ШИЗО, еду в нем выдавали в пробитой посуде, т.е. посуде для опущенных, и никто ее не ел. Люди сидели по несколько недель на чае и хлебе», — заявил он. По словам Шарова-Делоне, ему и другим правозащитникам было известно об избиении Евгения Макарова в июне 2017 года, оно было крайне тяжелым. Он отметил, что благодаря обращениям заключенных ярославской колонии Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова избиения удалось частично прекратить. Он добавил, что после их жалоб начальник колонии N 1 был снят со своего поста, однако за этим никаких санкций не последовало.

Правозащитники и заключенные неоднократно привлекали внимание к пыткам в ярославской колонии еще до появления видео с избиениями. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала исполнительный директор проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. «О том, что мы видим на кадрах из Ярославской колонии N 1, много лет говорили правозащитники и люди, которые там сидели. Это говорили Иван Непомнящих вместе с Русланом Вахаповым (бывшие заключенные — прим. ЭМ), которые за рассказы о том, что там происходит, были помещены в штрафной изолятор», — заметила она. Романова подчеркнула, что пытки в колониях происходят по всей стране. По ее словам, в Youtube можно найти много роликов с избиениями заключенных. «В любой зоне происходит именно это, не только в Ярославле. Поэтому мы все говорим, что надо срочно ликвидировать систему. Ее нельзя улучшить, это невозможно», — заключила она.

Пытки систематически происходят во многих колониях РФ, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гражданский активист Ильдар Дадин, комментируя публикацию видеоролика с избиением заключенного ярославской колонии.

«На мой взгляд, эта ситуация – не какое-то исключение, не какие-то перегибы на местах. Пытки достаточно систематически происходят во многих регионах России», — сказал он. Дадин отметил, что, находясь в колонии, он неоднократно слышал рассказы о различных местах заключения в РФ, куда люди боятся попадать именно из-за «антиправовых» пыточных условий. «Люди наслышаны о тех ужасах и издевательствах, которые там происходят. Они абсолютно незаконны и не соответствуют порядку, прописанному в УИК», — сообщил он. Дадин подчеркнул, что ФСИН безразлична к происходящим избиениям, однако стремясь к видимости легитимности, она попытается скрыть факт пыток, насколько это возможно.