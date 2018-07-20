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Эксклюзив Эха 18:06, 20 июля 2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления видео с пытками в ярославской колонии

Проверку проведут прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, в материалах следствия указано, что сотрудники колонии применили насилие в отношении заключенного. Основанием для вмешательства Следственного комитета стала запись с видеорегистратора представителя ФСИН, которую опубликовала «Новая газета». На кадрах сотрудники колонии жестоко избивают дубинкой заключенного Евгения Макарова, удары наносят по лицу, мужчину обливают водой. Имя и фамилия осужденного несколько раз звучат на видео, когда он теряет сознание. В комнате присутствовали несколько человек, заключенному заломили руки и постоянно оскорбляли. З 

апись сделана 29 июня прошлого года, она оказалась в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Избиение привело к тяжелым последствиям и серьезным травмам. У Евгения Макарова появилась гематома под правым глазом, в левом лопнули сосуды, на голове образовалась шишка, на руках порезы от наручников, левая нога была желтовато-синего цвета, правая гноилась. Ходить мужчина почти не мог, ему трудно было сидеть. Все это зафиксировано в протоколе осмотра заключенного. На сообщение о пытках отреагировали во ФСИН. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний осудило действия подчиненных, назначена проверка, в Ярославскую колонию направлена специальная комиссия. Не оставила без своего внимания ситуацию с избиением заключенного и прокуратура. В ведомстве начали проверку, которая основана на видеозаписи, зафиксировавшей пытки.

Евгений Макаров осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, срок его заключения истекает в октябре.

Необходимо выяснить, почему уголовное дело о пытках в ярославской колонии не появилось еще в прошлом году. Об этом в интервью «Эху» сказал председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он подчеркнул, что сейчас необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
Он также упомянул, что есть немало примеров, когда проверки по жалобам заключенных проводятся успешно, и открываются уголовные дела.

В ярославской колонии регулярно происходили унижения и избиения заключенных, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Руси сидящей» и общественный защитник фигуранта «Болотного дела» Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Делоне. «Это пыточная колония, куда регулярно заходил местный ОМОН и устраивал массовое избиение разной степени тяжести, по настроению. Там все время было переполнено ШИЗО, еду в нем выдавали в пробитой посуде, т.е. посуде для опущенных, и никто ее не ел. Люди сидели по несколько недель на чае и хлебе», — заявил он. По словам Шарова-Делоне, ему и другим правозащитникам было известно об избиении Евгения Макарова в июне 2017 года, оно было крайне тяжелым. Он отметил, что благодаря обращениям заключенных ярославской колонии Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова избиения удалось частично прекратить. Он добавил, что после их жалоб начальник колонии N 1 был снят со своего поста, однако за этим никаких санкций не последовало.

Правозащитники и заключенные неоднократно привлекали внимание к пыткам в ярославской колонии еще до появления видео с избиениями. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала исполнительный директор проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. «О том, что мы видим на кадрах из Ярославской колонии N 1, много лет говорили правозащитники и люди, которые там сидели. Это говорили Иван Непомнящих вместе с Русланом Вахаповым (бывшие заключенные — прим. ЭМ), которые за рассказы о том, что там происходит, были помещены в штрафной изолятор», — заметила она. Романова подчеркнула, что пытки в колониях происходят по всей стране. По ее словам, в Youtube можно найти много роликов с избиениями заключенных. «В любой зоне происходит именно это, не только в Ярославле. Поэтому мы все говорим, что надо срочно ликвидировать систему. Ее нельзя улучшить, это невозможно», — заключила она.

Пытки систематически происходят во многих колониях РФ, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гражданский активист Ильдар Дадин, комментируя публикацию видеоролика с избиением заключенного ярославской колонии.
«На мой взгляд, эта ситуация – не какое-то исключение, не какие-то перегибы на местах. Пытки достаточно систематически происходят во многих регионах России», — сказал он. Дадин отметил, что, находясь в колонии, он неоднократно слышал рассказы о различных местах заключения в РФ, куда люди боятся попадать именно из-за «антиправовых» пыточных условий. «Люди наслышаны о тех ужасах и издевательствах, которые там происходят. Они абсолютно незаконны и не соответствуют порядку, прописанному в УИК», — сообщил он. Дадин подчеркнул, что ФСИН безразлична к происходящим избиениям, однако стремясь к видимости легитимности, она попытается скрыть факт пыток, насколько это возможно.

Комментарии

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fikus74 20 июля 2018 | 18:15

ух ты, а что же год назад не возбудились. а, наверно посмотрели это садо-мазо и - возбудились. да вы в ЭСКА - извращенцы как и эти на видео.

polsan 20 июля 2018 | 18:19

«В любой зоне происходит именно ЭТО, не только в Ярославле. Поэтому мы все говорим, что надо срочно ликвидировать систему. Ее нельзя улучшить, это невозможно»

Что тут ещё можно добавить?! ) Чтобы этих подлецов постигла участь их жертв!

proxozhij 20 июля 2018 | 18:20

В Чикаго у всех полицейских на груди камера, которая снимает все, что они делают.

ed10075 20 июля 2018 | 18:31

В результате расследования виновных не установят, действия всех десяти избивавших признают как самооборона, а напавшего на них Макарова, за избиение пятками их резиновых дубинок накажут дополнительным сроком. И к тому же привлекут к уголовной ответственности за развратные действия, так он пытался соблазнить десять добропорядочных вертухаев своим обнаженным голым задом. Увы, но это - Россия...

kondrat_vlad 20 июля 2018 | 18:37

Не на ночь будет сказанно но -

Это путинцы! это те ребята которые говорят что Путин это Россия!

Мы прошли успешно 1937й год и фюрер уже имеет своих убежденных людей на которых держится система геноцида народов России. Просто так выставить это видео конечно нужно иметь наглость чтобы опять сделать это все нормой.

nikolaitschi 20 июля 2018 | 19:03

Какие же это должностные полномочия, сразу видно, что коллектив собрался культурно отдохнуть, поразвлечься.

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