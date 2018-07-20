Владимир Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу

По его словам, ему, как и большинству россиян, не нравится ни один из предложенных вариантов.

Президент признался, что его не устраивает все, что связано с повышением пенсионного возраста. «И в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал глава государства в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.

При этом, он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития. Без изменений в пенсионной системе обойтись нельзя, поскольку есть опасность, что для нее или бюджета наступят тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими. Проигнорировав проблемы, власть «надует» граждан, отметил президент.

Глава государства напомнил, что решения о выходе на пенсию для женщин в 55 лет, а для мужчин в 60, были приняты в 1956 году. В протоколах тех совещаний зафиксировано, что «по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни, будет повышаться и возраст выхода на пенсию». Но ничего так и не было сделано. Тогда средняя продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас 73,5 и есть положительный прогноз.

Путин признал, что этот вопрос является чувствительным для большинства россиян. Он обсуждается с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. Дискуссия, которая сейчас разворачивается, является естественным процессом, сказал он, подчеркнув, что окончательного решения пока нет. Президент пообещал выслушать мнения всех, кто не пиарится по этой теме, а предлагает что-то вразумительное, здравое, руководствуется интересами страны.

Госдума приняла накануне в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет – до 63, для мужчин на 5 – до 65. Тем временем по всей России проходят многочисленные акции противников пенсионной реформы.

Повышение пенсионного возраста поможет побороть систематические проблемы с пенсионными выплатами в будущем, — сказал президент России, ссылаясь на неназванных экспертов. Это только один из возможных подходов, — сказал «Эху» экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев. Другие методы помогли бы развить экономику в целом, — считает эксперт. Михаил Беляев также уточнил, что российскую экономику нельзя назвать стабильной в том смысле, каком обычно это говорят экономисты. В сегодняшнем положении нет развития, которое подразумевает этот термин, — отметил экономист.

Из речи президента стало ясно, что он поддерживает пенсионную реформу. Своими доводами Владимир Путин старается убедить граждан в неизбежности повышения пенсионного возраста, — сказал «Эху» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он также обратил внимание на слова президента о том, что и в правительстве мало кто поддерживает реформу. Таким образом Путин даёт понять, что ни в коем случае не критикует правительство.