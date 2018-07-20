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Эксклюзив Эха 18:03, 20 июля 2018

Владимир Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу

По его словам, ему, как и большинству россиян, не нравится ни один из предложенных вариантов.

Президент признался, что его не устраивает все, что связано с повышением пенсионного возраста. «И в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал глава государства в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.

При этом, он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития. Без изменений в пенсионной системе обойтись нельзя, поскольку есть опасность, что для нее или бюджета наступят тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими. Проигнорировав проблемы, власть «надует» граждан, отметил президент.

Глава государства напомнил, что решения о выходе на пенсию для женщин в 55 лет, а для мужчин в 60, были приняты в 1956 году. В протоколах тех совещаний зафиксировано, что «по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни, будет повышаться и возраст выхода на пенсию». Но ничего так и не было сделано. Тогда средняя продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас 73,5 и есть положительный прогноз.

Путин признал, что этот вопрос является чувствительным для большинства россиян. Он обсуждается с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. Дискуссия, которая сейчас разворачивается, является естественным процессом, сказал он, подчеркнув, что окончательного решения пока нет. Президент пообещал выслушать мнения всех, кто не пиарится по этой теме, а предлагает что-то вразумительное, здравое, руководствуется интересами страны.

Госдума приняла накануне в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет – до 63, для мужчин на 5 – до 65. Тем временем по всей России проходят многочисленные акции противников пенсионной реформы.

Повышение пенсионного возраста поможет побороть систематические проблемы с пенсионными выплатами в будущем, — сказал президент России, ссылаясь на неназванных экспертов. Это только один из возможных подходов, — сказал «Эху» экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев. Другие методы помогли бы развить экономику в целом, — считает эксперт. Михаил Беляев также уточнил, что российскую экономику нельзя назвать стабильной в том смысле, каком обычно это говорят экономисты. В сегодняшнем положении нет развития, которое подразумевает этот термин, — отметил экономист.

Из речи президента стало ясно, что он поддерживает пенсионную реформу. Своими доводами Владимир Путин старается убедить граждан в неизбежности повышения пенсионного возраста, — сказал «Эху» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он также обратил внимание на слова президента о том, что и в правительстве мало кто поддерживает реформу. Таким образом Путин даёт понять, что ни в коем случае не критикует правительство.

Комментарии

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romashka__ 20 июля 2018 | 18:05

Нищета гуляет по России.
Беднота - сплошь и рядом.
Здавоохранение - крах всему.
Знаю, что хороших специалистов становится всё меньше из-за плохого образования и низких зарплат.
Потому на хороших специалистов возлагается бОльшая нагрузка. Они и до 60 лет не доживают.
Подрастает совсем слабое поколение.

Потому нацлидеру не к лицу и не по летам
в данном случае вести себя, как красна девица.
Нет реформы как таковой.

oprswen 20 июля 2018 | 18:05

У меня даже запаса нецензурных слов не хватает, чтобы высказаться про эту подлую, лживую, трусливую, чекистскую скотину

kypykyky 20 июля 2018 | 18:08

oprswen: редкостная гнида влезла на наш хребет.

romashka__ 20 июля 2018 | 18:10

Ждем отставок.

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danko1 20 июля 2018 | 18:11

oprswen: Этот скотина в очередной раз не извинилась за своё враньё, что при нём повышения пенсионного возраста не будет.
Да и идя на выборы этот узурпатор ни слова ни сказал о повышении пенсионного возраста.
Мразь эта и не заикается о возвращении в Россию награбленных триллионов его бандой.
Да и себя этот мракобес не желает в триллионных тратах ограничить.
Был тупым гопником, гопником из подворотни и остался, хотя во дворцах живет и охрану 5-тысячную имеет. Но совести у мерзавца ни капли нет, как нет офицерской чести, чтобы застрелиться.

(комментарий скрыт)

pmasel 20 июля 2018 | 18:29

Когда "присоединял" Крым не думал, что присоединяешь 700 тыс. пенсионеров и депрессивный регион? Тактик фигов. Президент должен думать стратегически, а не выгодой момента. Уйди в отставку.

palmcoast___ 20 июля 2018 | 19:00

pmasel:

А у нас в США тоже потихому подняли пенсионный возраст до 67 лет. Навервое это расплата за то, что когда то присоединили Аляску..

palmcoast___ 20 июля 2018 | 18:58

Мои искринние сочуствия Президенту Путину., представляю что он пережил, как ему трудно было принять такое не популярное, но нужное России решение.

vezdehod 20 июля 2018 | 18:15

Ему. видите ли не нравится, но - сделать он ничего не может.

zorkin75 20 июля 2018 | 18:21

romashka__: Путин здесь нипричём.Виновата Америка и Медведёв.

uhovostro 20 июля 2018 | 18:42

zorkin75: Да причём здесь Медведев и Америка?! - это всё Обама гадит нам, паразит такой...

andreykochnev 20 июля 2018 | 18:06

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

alexmospb 20 июля 2018 | 18:11

Засранцы волонтеры в Калининграде слушали пу, который гнал им пургу про пенсию и ни один из них не напомнил ему обещания не повышать пенсию, пока он президент.Трусы и ничтожества.Сам то он забыл.То что он постоянно врет -это всем известно.

kaputvsemu 20 июля 2018 | 18:12

Ты был почти пенсионер,
Но мундиаль прошёл,
И ты теперь пенисонер
Как хорошо!

greeg1 20 июля 2018 | 18:13

Что Вова? Не катит пенсионная реформа? Ничего страшного. Утрись. Тебе ещё над Конституционным вопросом работать надо. То ли её переписать, то ли её вообще упразднить на хер.

sadda 20 июля 2018 | 18:13

А почему бы не сделать ставку налога прогрессивной как на Западе? Была бы неплохая прибавка в бюджет. Но куда там. Путинская власть привыкла все решать за счет бедных.

irinakingsize1 20 июля 2018 | 18:27

sadda: Так вроде собираются сделать ставку прогрессивной.Налог теперь будут только бедные платить, а олигархи в оффшорных зонах с нулевым налогом кочумарить

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persev Виктор Перцев 20 июля 2018 | 18:14

Уважаемый Владимир Владимирович!

Выслушать все мнения, это конечно правильно!

Проблема в другом, правительство потеряло реальную связь с гражданами получая ежемесячную зарплату за миллион рублей и пенсионеров с пенсией в 11 тысяч рублей и конечно граждан 1959 года рождения у которых планируют отобрать из семейного бюджета более 130 тысяч рублей в 2019 году.

Граждане не услышали слов, что сложная ситуация с бюджетом предстоит в будущем, лет через 10 и по этому нужно отобрать из семейного бюджета у самых не защищённых 130 тысяч рублей, для того чтобы оставить огромные зарплаты чиновникам и позволить им и дальше жировать и пилить.

Не нужно считать людей недоразвитыми, времена другие. Информация распространяется мгновенно, а при условиях начиная с коррупции, нечестным перераспределением собственности, инфляцией, ценах на бензин и нищенскими зарплатами, достаточно, для «ОТОБРАТЬ и ПОДЕЛИТЬ». «Единая Россия» И чувство самосохранения.

Сколько можно в России ходить по граблям.

Не может правительство заработать деньги, значит необходимо уходить в отставку вместе с депутатами, которые голосуют за ГРАБЁЖ своих избирателей.

И предложение: Построить заводы по производству льняных тканей и одеть граждан в тёплых странах. Льняная ткань пользуется популярностью. В средней полосе можно собирать очень хорошие урожаи льна.

И конечно прислушаться к социалистам, водочный бизнес должен быть у государства.

persev Виктор Перцев 20 июля 2018 | 18:21

persev: P.S. А ещё газифицировать места проживания Российских граждан, очень многие ежегодно оплачивают дрова, суммы от 20 тысяч рублей в среднем на дом.

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agriment 20 июля 2018 | 18:53

persev: 18:14 "водочный бизнес должен быть у государства"

- Водочный бизнес давно "у государства" и Минфин РФ его администрирует.

babich174 20 июля 2018 | 18:18

Ну, вот. Появление в ослепительно белом смокинге.

bonhoeffer 20 июля 2018 | 18:32

babich174:
"И прослезился..."

neyexo 20 июля 2018 | 18:22

Если бы он ему не нравился - никто в думе не проголосовал бы в первом чтении
Там же не дураки сидят

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ramses333 20 июля 2018 | 18:32

Никем ничего убедительного не сказано. А простая суть происходящего в том, чтобы ни на копейку не ущемить "своих", в очередной раз решив проблему выживания мафиозного государства за счет и без того тощих кошельков "чужих".

zibex 20 июля 2018 | 18:34

"При этом, он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития."
______________
А кто как не чекистская хунта довела ее до такого состояния за 18 лет??

edward_1960 20 июля 2018 | 18:40

Есть конструктивные предложения! Прекратить конфронтацию с Западам, уменьшить до минимума никому не нужные военные расходы, наконец то начать борьбу с коррупцией, ввести прогрессивный налог на сверхбогатых, прекратить наше вмешательство в Сирии. И не нужна будет никакая реформа. Наоборот можно будет НОД ввести. Обязательный доход для всех с рождения.

sbk 20 июля 2018 | 18:41

ТВ прямо противоположное нам рассказывает...
С утра до ночи - сплошная польза от повышения возраста людям. И жить будут дольше, и веселее, и прочие плюсы.

sergo_25_26 20 июля 2018 | 18:42

путин при чем тут ты. Нравится не нравится. Главное что мне нравится. Стриги своих баранов молча.

nezaputin2018 20 июля 2018 | 18:42

А что же тогда он пиздел в далёком 2005? При его власти повышения не будет? Так уходи из Кремля, продолжим. Нет же, Он будет сидеть до последнего, поскольку понимает, что его ждёт.

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gwon 20 июля 2018 | 18:44

Он также обратил внимание на слова президента о том, что и в правительстве мало кто поддерживает реформу. Таким образом Путин даёт понять, что ни в коем случае не критикует правительство.
-------------------------
Что за бред. Там все просто подпрыгивают, уверяя всех, что им реформа нравится и от нее всем только польза. Он что там в кустах пока сидел не слышал выступления Силуанова, Скворцовой, Топилина, да и самого Димона? А его Единая Россия, она вся за и на их лицах не замечено печати печали. Только героическая Наташа пошла поперек.

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