По факту пыток в ярославской колонии возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Поводом стало видео с пытками осужденного в колонии. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель регионального следственного управления Кристина Гузовская. Сегодня «Новая газета» опубликовала видео, на котором, как утверждает издание, сотрудники ФСИН колонии избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

ФСИН считает происшедшее в ярославской колонии дискредитацией системы. Сотрудники центрального аппарата ведомства командированы в Ярославскую область для проверки факта пыток заключенного. По факту размещения в СМИ видеозаписи о противоправных действиях сотрудников колонии назначена служебная проверка.

В ярославской колонии регулярно происходили унижения и избиения заключенных, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Руси сидящей» и общественный защитник фигуранта «Болотного дела» Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Делоне. «Это пыточная колония, куда регулярно заходил местный ОМОН и устраивал массовое избиение разной степени тяжести, по настроению. Там все время было переполнено ШИЗО, еду в нем выдавали в пробитой посуде, т.е. посуде для опущенных, и никто ее не ел. Люди сидели по несколько недель на чае и хлебе», — заявил он.

По словам С.Шарова-Делоне, ему и другим правозащитникам было известно об избиении Евгения Макарова в июне 2017 года, оно было крайне тяжелым. Он отметил, что благодаря обращениям заключенных ярославской колонии Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова избиения удалось частично прекратить. Он добавил, что после их жалоб начальник колонии N 1 был снят со своего поста, однако за этим никаких санкций не последовало. «Весь список (сотрудников ИК-1 – прим. ЭМ) в статье «Новой газеты» — это фантастические мерзавцы, которых нужно судить и сажать», — сказал он.

С.Шаров-Делоне заметил, что эта ситуация с пытками характерна и для других колоний. Он пояснил, что единственный способ борьбы заключенных с пытками в колонии – заявить об этом и твердо стоять на своей позиции. «Это страшно тяжело, потому что их будут прессовать. Как только все молчат — или говорят, а потом сдаются, то они попадают под 306 статью. Люди, когда-то заявившие о том, что их били, а потом под давлением отказавшиеся от показаний, выходят из зоны и получают дела по ложному доносу», — добавил он.