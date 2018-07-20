Защита обжаловала арест генерала Александра Дрыманова по делу о взяточничестве. Как сообщили «Интерфаксу» в Мосгорсуде, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Бывшему руководителю столичного главка Следственного комитета предъявлены обвинения в получении взяток, в том числе, от криминальных авторитетов.