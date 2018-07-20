Защита обжаловала арест генерала Александра Дрыманова по делу о взяточничестве
Защита обжаловала арест генерала Александра Дрыманова по делу о взяточничестве. Как сообщили «Интерфаксу» в Мосгорсуде, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
Бывшему руководителю столичного главка Следственного комитета предъявлены обвинения в получении взяток, в том числе, от криминальных авторитетов.
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serg2010 20 июля 2018 | 17:55
Будет сидеть до суда и после суда не меньше 10 лет.