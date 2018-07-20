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17:30, 20 июля 2018

Владимиру Путину не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста

Владимиру Путину не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, но, по его словам, без изменений в пенсионной системе обойтись нельзя. В противном случае придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и «пожилые люди все время будут пополнять число так называемых бедных людей».

Комментарии

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persev Виктор Перцев 20 июля 2018 | 17:59

Уважаемый Владимир Владимирович!

Выслушать все мнения, это конечно правильно!

Проблема в другом, правительство потеряло реальную связь с гражданами получая ежемесячную зарплату за миллион рублей и пенсионеров с пенсией в 11 тысяч рублей и конечно граждан 1959 года рождения у которых планируют отобрать из семейного бюджета более 130 тысяч рублей в 2019 году.

Граждане не услышали слов, что сложная ситуация с бюджетом предстоит в будущем, лет через 10 и по этому нужно отобрать из семейного бюджета у самых не защищённых 130 тысяч рублей, для того чтобы оставить огромные зарплаты чиновникам и позволить им и дальше жировать и пилить.

Не нужно считать людей недоразвитыми, времена другие. Информация распространяется мгновенно, а при условиях начиная с коррупции, нечестным перераспределением собственности, инфляцией, ценах на бензин и нищенскими зарплатами, достаточно, для «ОТОБРАТЬ и ПОДЕЛИТЬ». «Единая Россия» И чувство самосохранения.

Сколько можно в России ходить по граблям.

Не может правительство заработать деньги, значит необходимо уходить в отставку вместе с депутатами, которые голосуют за ГРАБЁЖ своих избирателей.

И предложение: Построить заводы по производству льняных тканей и одеть граждан в тёплых странах. Льняная ткань пользуется популярностью. В средней полосе можно собирать очень хорошие урожаи льна.
И конечно прислушаться к социалистам, водочный бизнес должен быть у государства.

persev Виктор Перцев 20 июля 2018 | 18:23

persev: P.S. А ещё, газифицировать места проживания Российских граждан, очень многие ежегодно оплачивают дрова, суммы от 20 тысяч рублей в среднем на дом и более. Огромные деньги в бюджет.

alexmospb 20 июля 2018 | 17:59

1.Изменение бюджетного правила на 10 долларов принесет казне 600 млрд. рублей необходимые для повышения пенсии на 12000 рублей в год как они нам обещают за счет реформы.2.налог на роскошь еще млрд. 50 каждый год.3.Прекращение войн в Сирии и донбассе и строительства ненужных танков типа армата и др. хрени 500 млрд в год. 3. 50 процентов дивидендов госкомпаний(в том числе Роснефтегаз) в бюджет еще 100 млрд.4.приватизация Сбера и ВТБ 1 трлн.5. Использование фонда нац. благосостояния там 4 трнлн. рублей 6. не хватит занять. У Роснефти долг чистый 4 трлн.руб. и ничего .7. Верните украденные из банков Открытие, Бин, Промсвязь и др. бабки.Эльвира для них 3 трлн. нашла. За 5-10 лет, как говорит Пу ,разгоняйте экономику и проводите реформу пенсионной системы без повышения возраста.Пенсионеры экономику двигать в правильном направлении в основном не могут.Зачем их мариновать до смерти на рабочих местах.

andetag 20 июля 2018 | 18:00

пожилого пенсионера путина тоже пора на покой отправить, пополнить ряды бедных людей :/

hammiak 20 июля 2018 | 18:00

Сказал "будет наблюдать за дискуссией" ) дискуссией, Карл)

stoik68 20 июля 2018 | 18:02

Не реформа а грабеж.

sempai 20 июля 2018 | 18:02

Нравится, не нравится....спи, моя красавица...( Анна Ермоленко )...Полный текст стихотворения про Вас , господин Путин...

(комментарий скрыт)

om7 20 июля 2018 | 18:06

Очнулся, отец родной.
Спектакль для охлоса. Акт второй - "добрый царь".

rash 20 июля 2018 | 18:08

Ах какой заботливый - как бы не он ограбил пенсионеров в пользу Крыма, не говоря о других случаях.

elenaprekrasnaya2009 20 июля 2018 | 18:11

А он считает, что обещанная прибавка в +1 тыща в месяц это не тот же самый нищенский уровень пенсий?

Пусть лучше поведает куда он дел отнятую у нас в 2013г. Накопительную часть пенсий.
Не в Крым ли с Донбассом пошли наши пенсии без нашего согласия?

Пусть своих соплеменников в погонах заставит работать столько же, сколько все остальные и жить на те же нищенские зарплаты и пенсии.
И после посмотрим, сколько времени без их вооруженной поддержки Он просидит во Власти.

stas12006 20 июля 2018 | 18:12

пенсионеры голосовавшие за путина - должны быть бедными !
это естественно и правильно. это хорошо.

prade 20 июля 2018 | 18:36

"Путину не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста"
Зачем так завуалировать. Скажите просто, что Путину все равно, какой будет пенсионный возраст. Ему же это лично не касается.

demosua 20 июля 2018 | 18:37

а что - пожилые должны быть богатые? А бедными должны быть молодые?

babaevka 20 июля 2018 | 18:39

Жили небогато, так еще и обокрали. Власти 2десятилетия прожиравшие бюджетные деньги и превращающие продажу природных ресурсов в личные дворцы,яхты и самолеты для собачек,официально теперь отняли и пенсии. Не ищите государственного смысла в ответе путина на вопрос о отнятых пенсиях. Во всей это реформе смысл тока один - украсть еще больше.

sasass 20 июля 2018 | 18:46

Мастера грабежа , а не работы - вот такая у нас власть..

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