Владимиру Путину не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, но, по его словам, без изменений в пенсионной системе обойтись нельзя. В противном случае придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и «пожилые люди все время будут пополнять число так называемых бедных людей».