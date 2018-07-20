Махачкалинский Анжи может не выступить в Премьер Лиге в новом сезоне
Спонсоры футбольного клуба отказались помогать команде.
В прошлом сезоне Анжи вылетел из РФПЛ по спортивному принципу, уступив в стыковых матчах красноярскому Енисею. Однако после того, как не смог получить лицензию и прекратил свое существование пермский Амкар, махачкалинцам вернули место в элите.
Вот только финансовые проблемы могут поставить крест на перспективах Анжи. Как сообщил ТАСС Президент клуба Осман Кадиев, с финансами ситуация тяжелая. Те спонсоры, на кого мы рассчитывали, сегодня не могут финансировать Анжи.
По словам Кадиева, нет помощи и от республиканских властей, которые могли бы помочь с арендой стадиона. Но пока не делают этого.
Чемпионат России по футболу стартует 28 июля. Первый матч Анжи проведет в Екатеринбурге против местного Урала.
Комментарии6
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dusia08 20 июля 2018 | 17:17
Зенит держится?
niko1268 20 июля 2018 | 17:29
dusia08: Держится. Вот пенсии отменят и лч выиграет)))
malorus_kiev144 20 июля 2018 | 17:29
А в чём проблема?
Почему он не финансируется из местного бюджета, как и должно быть? В нормальной стране, а не левой, спорт должно финансировать государство.
belovnikita 20 июля 2018 | 17:29
Да и х с ним :-D
malorus_kiev144 20 июля 2018 | 17:44
belovnikita: на педика.
xrays 20 июля 2018 | 17:32
Да и не нужно