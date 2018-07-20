Махачкалинский Анжи может не выступить в Премьер Лиге в новом сезоне

Спонсоры футбольного клуба отказались помогать команде.

В прошлом сезоне Анжи вылетел из РФПЛ по спортивному принципу, уступив в стыковых матчах красноярскому Енисею. Однако после того, как не смог получить лицензию и прекратил свое существование пермский Амкар, махачкалинцам вернули место в элите.

Вот только финансовые проблемы могут поставить крест на перспективах Анжи. Как сообщил ТАСС Президент клуба Осман Кадиев, с финансами ситуация тяжелая. Те спонсоры, на кого мы рассчитывали, сегодня не могут финансировать Анжи.

По словам Кадиева, нет помощи и от республиканских властей, которые могли бы помочь с арендой стадиона. Но пока не делают этого.

Чемпионат России по футболу стартует 28 июля. Первый матч Анжи проведет в Екатеринбурге против местного Урала.