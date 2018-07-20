Серьезное происшествие в немецком Любеке
Там на пассажиров автобуса напал мужчина с ножом. 14 человек пострадали. Двое госпитализированы с тяжелыми ранениями. Нападавший задержан. Как пишет местная пресса, он может быть выходцем из Ирана.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Там на пассажиров автобуса напал мужчина с ножом. 14 человек пострадали. Двое госпитализированы с тяжелыми ранениями. Нападавший задержан. Как пишет местная пресса, он может быть выходцем из Ирана.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
perestarok 20 июля 2018 | 17:09
"Серьезное происшествие в немецком Любеке"
Спасибо фрау!
raffal 20 июля 2018 | 17:15
perestarok: Спасибо фрау!
___________________
Число умышленных убийств на 100 тысяч населения, согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
Германия 0,8
Россия 10,2
_______
Спасибо херр Путин?
neyexo 20 июля 2018 | 17:42
raffal:
Вы поверили статистике?
fresh_breeze 20 июля 2018 | 17:16
perestarok:
Она, кстати, благополучно отработала в этом году и со спокойной совестью уходит в отпуск, дав на прощание традиционную пресс-конференцию:
https://p.dw.com/p/31oWF
fig_vvam 20 июля 2018 | 17:34
perestarok: ЭТО НЕ БЕЖЕНЕЦ, ЭТО ИРАНЕЦ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА ИРАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
НЕДАВНО НЕМЦЫ АРЕСТОВАЛИ ИРАНСКОГО ДИПЛОМАТА, КОТОРЫЙ ГОТОВИЛ ТЕРАКТ ВО ФРАНЦИИ.
МОССАД ЭТО УСТАНОВИЛ И СООБЩИЛ ФРАНЦУЗАМ И НЕМЦАМ. ТЕРАКТ ПРЕДОТВРАТИЛИ. ТЕПЕРЬ ИРАН МСТИТ. ТАКИЕ ДЕЛА.
mystar 20 июля 2018 | 17:46
fig_vvam: ТЕПЕРЬ ИРАН МСТИТ
___________________________
А остальные теракты где участвовали тунисцы, ливийцы, алжирцы, узбеки, сирийцы, иракцы?
Вам бы к психоаналитику со своими теориями.))))
lion64__2 20 июля 2018 | 17:16
шакала - в амбар, мурла наср"алла