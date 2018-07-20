Журналисток «Дождя» вызвали на допрос в МВД по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Об этом «Эху» рассказала исполняющая обязанности главного редактора телеканала Александра Перепелова.

Об отправке из Аргентины в Россию нескольких центнеров кокаина стало известно в феврале.