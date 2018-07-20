Журналисток «Дождя» вызвали на допрос в МВД по делу о контрабанде кокаина из Аргентины
Журналисток «Дождя» вызвали на допрос в МВД по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Об этом «Эху» рассказала исполняющая обязанности главного редактора телеканала Александра Перепелова.
Об отправке из Аргентины в Россию нескольких центнеров кокаина стало известно в феврале.
Комментарии14
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post_v 20 июля 2018 | 17:08
сейчас выяснится, что на самом деле в посольстве было только 2 чемодана, и никто не знает, кто подсунул еще 10?
или наоборот – чемоданов было 22, и нужно выяснить, куда же тогда еще 10 подевались?
archibald_dandy_esquire 20 июля 2018 | 17:11
post_v:
контрабандой наркоты занимались гпушники во главе с Патрушевым, но накажут тех, кто это раскопал - бандиты своих не сдают
danko1 20 июля 2018 | 17:36
archibald_dandy_esquire: Поставка наркотиков у нас идет на самом верху, что давно известно и на Западе.
Поэтому в лучшем случае стрелочников накажут и журналистов, разоблачающих преступления.
То, что Путин мафиози мирового масштаба, было понятно сразу, когда он наркобарона питерского В.Иванова поставил Госнаркоконтроль возглавлять, чтобы под себя тот весь наркобизнес подмял.
А поставками наркотиков из Южной Америки В. Иванов еще в 90-е занимался.
banyi3 20 июля 2018 | 17:11
Фейк какой то! Уж что бы там не было, то точно не было журналисток Дождя ))
luger_max_otto 20 июля 2018 | 17:16
Какой фейк, просто в первую очередь ищут не кто кокс вез- с этим как раз порядок, кто надо тот и вез- а кто стукнул, увы.
alex55 20 июля 2018 | 17:11
Как их в МВД плющит, однако....
vaka257 20 июля 2018 | 17:13
Нормальный ход -причастны мидовцы,а вызывают журналисток...
sadda 20 июля 2018 | 17:14
МИД кокаином промышляет, а допрашивают журналистку Дождя. Странно как-то.
prostovanya 20 июля 2018 | 17:35
sadda: Для России-то? Наоборот - давно в порядке вещей.
kaputvsemu 20 июля 2018 | 17:15
Кокаин из Аргентины таскает МИД РФ, а виноваты журналисты "Дождя".
kondrat_vlad 20 июля 2018 | 17:30
Это все за гранью разумного. Журналистов привлекут к отвественности за то что спалили успешный бизнес Патрушева, и посадят за разглашение гостайны. Зато глава Роснаркоторга Патрушев продолжит свою деятельность, не в Аргентине так в Колумбии.
Все сие еще раз доказывает что Путинские сатрапы это чистой воды бандюги и воры, ничего кроме как наркоты Патрушев не мог придумать. Хотя при всех преференциях мог начать любой бизнесс легально.
greeg1 20 июля 2018 | 17:32
Ну Клокольцев и тупой. Чтобы замять аргентинское дело надо было еще в феврале Анастасии Михайловой и Когершын Сагиевой выдать знак "Почетный журналист РФ".
jetsam 20 июля 2018 | 17:34
так. ясно одно - запасы кокса кончились.
теперь пошла ломка и поиски врага.
интересно. долго они на киселева с соловьевым выходить будут?
andreyoo 20 июля 2018 | 17:39
Зашибись новость!
Ау, хомячки, я что вы обсуждаете?
Кого вызвали? В качестве кого? Ходили? Когда?